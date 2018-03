Scholz: Wäre ohne Vizekanzleramt nicht nach Berlin gewechselt

HAMBURG - Der designierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz wäre nicht aus Hamburg nach Berlin gewechselt, wenn er nicht zugleich auch Vizekanzler werden würde. Am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden.

Olaf Scholz hat klare Pläne für die Große Koalition - und formuliert diese auch. © Axel Heimken/dpa



Im Hamburger Abendblatt verneinte der SPD-Politiker die Frage, ob er auch sonst das Amt des Hamburger Bürgermeisters aufgegeben hätte. Über seine Beweggründe, nach Berlin zu wechseln, sagte er weiter: "Das hat etwas zu tun mit den großen Veränderungen, die in Deutschland und weit darüber hinaus stattfinden. Und die es so kompliziert gemacht haben, in unserem Land eine Regierung zu bilden." Zudem sei es eine wichtige Aufgabe, seiner SPD zu helfen, "eine gute Zukunft zu haben und sich ernsthaft im Wettbewerb mit CDU und CSU um die Führung des Landes zu behaupten".

Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wollen Union und SPD an diesem Montag (14 Uhr) ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. An der Zeremonie nehmen neben dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Scholz die Parteichefs von CDU und CSU, Kanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer, sowie die Fraktionschefs und die Generalsekretäre der drei Parteien teil. Am Mittwoch sollen Merkel und die Minister vereidigt werden.

