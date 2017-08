Schröder und das Öl: Was für ein Abstieg

Altkanzler als Aufsichsratschef des russischen Ölkonzerns Rosneft im Gespräch - vor 1 Stunde

BERLIN - Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht mehr nur als Mitglied, sondern inzwischen sogar als Aufsichsratsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Rosneft im Gespräch. Er verkennt damit, dass man auch als Altkanzler in einer ganz besonderen Verpflichtung steht, findet NN-Redakteur Harald Baumer.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat einen großen Teil seines geschätzten Rufes verloren. Dass er auch als Altkanzler besondere Verpflichtungen hat, ist ihm wohl entgangen. © Maurizio Gambarini/Archiv (dpa)



Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat einen großen Teil seines geschätzten Rufes verloren. Dass er auch als Altkanzler besondere Verpflichtungen hat, ist ihm wohl entgangen. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv (dpa)



Gerhard Schröder war, als er vor zwölf Jahren aus dem Amt des Bundeskanzlers scheiden musste, ein überaus geschätzter Politiker. Sicher, ein Teil der Bevölkerung verzieh ihm die Hartz-IV-Gesetze niemals. Aber trotzdem hätte er es 2005 in einem unglaublichen Wahlkampf-Finish alleine auf Grund seines persönlichen Auftretens beinahe geschafft, den Einzug von Angela Merkel ins Kanzleramt zu verhindern.

Seitdem hat Schröder nicht mehr allzu viel getan, was ihn sympathisch machen würde. Er band sich in einem unverschämt schnellen Tempo an die russische Wirtschaft. Zunächst, indem er sich im Gasgeschäft bei der Ostsee-Pipeline engagierte. Das war unschön, weil er kurz zuvor als Kanzler mit dem Thema befasst gewesen war. Nun wird er wohl mindestens Aufsichtsrat, eher aber wohl Aufsichtsratschef des Ölkonzerns Rosneft. Eines Unternehmens, wohlgemerkt, das wegen der Annexion der Krim auf der Sanktionsliste der EU steht.

Gerhard Schröder hat offensichtlich verkannt, dass man auch als Ex-Kanzler in einer ganz besonderen Verpflichtung steht und tunlichst nicht jeden lukrativen Job annehmen sollte, der einem angeboten wird. Nicht ohne Grund werden frühere Regierungschefs finanziell gut ausgestattet, sie behalten auch einen kleinen Mitarbeiterstab. Das macht der Staat, weil er davon ausgeht, dass man als Altkanzler weiterhin zum Wohle des Volkes unterwegs ist.

Es geht nicht darum, dass ein ehemaliger Bundeskanzler sich keine neuen Aufgaben suchen dürfte. Man kann nicht verlangen, dass jemand, der jahrelang einer der Top-Entscheider des Landes war, plötzlich nur noch Grußworte spricht. Aber ein wenig politisches Gespür sollte bei der Jobsuche dann doch erkennbar sein. Helmut Schmidt hat bewiesen, dass das geht. Er verdiente als Publizist und Zeitungsherausgeber bestimmt auch nicht schlecht.

Wenn Schröder so weiter macht, dann ist er bald nur noch peinlich. Martin Schulz, einer seiner Nachfolger als Parteichef und Kanzlerkandidat, hat sich distanziert. Seiner SPD kann das geplangte Rosneft-Engagement im Wahlkampf nur schaden. Angela Merkel hat ebenfalls deutliche Kritik geäußert. Es finden sich inzwischen nicht mehr viele, die den Altkanzler unterstützen. Aus gutem Grund.

Harald Baumer