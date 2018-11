Seehofer schließt Abschiebungen nach Syrien aus

Innenminister reagiert damit auf Bericht des Auswärtigen Amtes - vor 1 Stunde

BERLIN - Momentan soll niemand nach Syrien abgeschoben werden, das gelte auch für Kriminelle, so Innenminister Horst Seehofer (CSU). Ende November soll auf der Konferenz eine Verlängerung des Abschiebestopps in das Land beraten werden. Pro Asyl begrüßt Seehofers Forderung, fordert aber auch Abschiebungen in zwei weitere Nahost-Länder zu untersagen.

Innenminister Seehofer hat die Abschiebung nach Syrien prinzipiell ausgeschlossen. Vom 28. bis 30. November findet die Innenministerkonferenz statt, auf der auch der auslaufende Abschiebestopp für Syrien beraten werden soll. © dpa



Vor der Innenministerkonferenz in Magdeburg hat Bundesinnenminister Horst Seehofer Abschiebungen auch von straffälligen Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland Syrien ausgeschlossen. "Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle", sagte der CSU-Politiker dem Spiegel. Vor wenigen Tagen war ein Bericht des Auswärtigen Amts bekannt geworden, nach dem Flüchtlinge bei einer Abschiebung in ihr Heimatland Repressalien und Gewalt befürchten müssen. In keinem Teil Syriens bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, hieß es. Zuletzt hatte ein Vierer-Gipfel in Istanbul über Syriens Zukunft beraten und dafür gestimmt, die Waffenruhe zu bewahren.

Seehofer bezeichnete den Bericht im Spiegel als plausibel. Er ist vor allem mit Blick auf Innenministerkonferenz vom 28. bis 30. November in Magdeburg brisant, auf der über eine Verlängerung des Ende Dezember auslaufenden Abschiebestopps nach Syrien beraten werden soll.

Einzelne unionsregierte Landesregierungen dringen darauf, dass straffällige Flüchtlinge nach Syrien zurückgeschickt werden können. Aus SPD und Opposition kamen dagegen eindringliche Warnungen vor einer Abschiebung syrischer Flüchtlinge. Pro Asyl begrüßte Seehofers Aussagen zu Syrien. Die Organisation forderte zugleich, auch nach Afghanistan und Irak dürften keine Abschiebungen stattfinden. Die Innenminister müssten kommende Woche auch für diese Staaten einen Abschiebestopp beschließen.

