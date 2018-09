Seehofer spaltet die Nation: Was sagen deutsche Politiker?

Ist CSU-Vorsitzender nach Aussage zur Migrationsfrage noch tragbar? - vor 1 Stunde

BERLIN - Schon wenige Wochen nach seiner Amtsernennung zogen Schattenseiten auf, immer wieder äußerte sich Innenminister Horst Seehofer kritisch zur Migrationspolitik. Nun aber scheint er das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht zu haben.

Ist Innenminister Horst Seehofer mit seinen teils provokanten Aussagen diesmal zu weit gegangen? Am Donnerstag bezeichnete er die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland und löste damit Wellen der Empörung aus - vor allem auf Seiten der SPD. Aber auch Politiker anderer Parteien äußerten sich kritisch.

