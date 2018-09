Seehofer twittert jetzt - und das ist sein erster Tweet

Der Bundesinnenminister nutzt für seine Nachrichten das Kürzel "HS" - vor 2 Stunden

BERLIN - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seinen ersten Tweet abgesetzt: Auf dem Twitter-Account des Bundesministeriums des Innern "BMI-Bund" hatte er sich zum Gedenken des 11. Septembers 2001 geäußert.

"Im Gedenken an die Opfer des Anschlags auf das World Trade Center am 11. September 2001 sage ich deutlich: Wir brauchen eine starke #Zivilgesellschaft, starke #Polizei und starke Sicherheitsbehörden im Kampf gegen jeglichen #Extremismus", schrieb Seehofer am Dienstagnachmittag auf dem Twitter-Account seines Ministeriums. "Dafür werde ich sorgen." Der Beitrag ist mit dem Kürzel "HS" versehen.

Im Gedenken an die Opfer des Anschlags auf das World Trade Center am 11. September 2001 sage ich deutlich: Wir brauchen eine starke #Zivilgesellschaft, starke #Polizei und starke Sicherheitsbehörden im Kampf gegen jeglichen #Extremismus. Dafür werde ich sorgen. (HS) — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 11. September 2018

Wie das Ministerium in einem weiteren Tweet erläuterte, werden unter diesem Namenskürzel die persönlichen Twitter-Äußerungen des Ministers verbreitet. Seehofer hatte Anfang August angekündigt, mit dem Twittern anfangen zu wollen. Seinen Tweet zum Kampf gegen Extremismus verbreitete er einen Tag vor einer Innenausschuss-Sondersitzung, in der er sich neben Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu den Ausschreitungen in Chemnitz äußern soll.

"Politik ist heute eine Dienstleistung für die Bürger." Persönliche Tweets des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat finden Sie künftig hier unter dem Namenskürzel (HS). pic.twitter.com/GbwA2N3bqc — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 11. September 2018

In der Sitzung wollen die Parlamentarier Aufklärung verlangen über die Äußerungen Maaßens zu einem viel verbreiteten Video zu den Vorfällen in Chemnitz. Maaßen hatte der Bild-Zeitung gesagt, er teile die Skepsis über Medienberichte zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz. Zudem sprach er von "guten Gründen", die dafür sprächen, dass das Video "gezielte Falschinformation" sei.

epd