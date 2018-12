Selbstkritische Bischöfe: "Sünde und Schuld müssen ans Licht"

BERLIN - Die Weihnachtszeit nutzen einige Bischöfe auch zur Selbstkritik - und sprechen in ihren Predigten die Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche an. Alles müsse ans Licht kommen.

Die Weihnachtszeit nutzen einige Bischöfe auch zur Selbstkritik. (Symbolbild) © Grzegorz Michalowsk/Illustration (dpa)



In ihren Weihnachtspredigten haben einige Bischöfe selbstkritisch die Institution Kirche betrachtet. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sagte im Mainzer Dom, Weihnachten sei der Moment für eine persönliche Entscheidung zur Wahrheit oder zur Lüge. Auch die Kirche müsse sich entscheiden. "Wir stehen heute vor der erschreckenden Tatsache, dass es eine dunkle Seite dieser Kirche gibt", sagte Kohlgraf. Das Licht Christi müsse neu in diese dunkle Zone hereingelassen werden. "Sünde und Schuld müssen ans Licht. Ich habe in den letzten Monaten neu gelernt, dass wir zu banalisierend über Sünde reden."

Im September hatte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Dabei wurden Personalakten zwischen 1946 und 2014 untersucht: Im Ergebnis sollen mindestens 1670 katholische Geistliche 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben.

Auch der Würzburger Bischof Franz Jung thematisierte die Fälle des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. "Mit Schrecken musste man sich schließlich eingestehen, dass selbst Heiligstes missbraucht werden kann wie der Schutzraum der Beichte", sagte Jung laut Mitteilung beim Pontifikalamt im Würzburger Kiliansdom. "Auch die priesterliche Lebensform, die nach außen hin den Eindruck besonderer Sicherheit erweckte, garantierte keinen verlässlichen Schutz."

Papst Franziskus hingegen sparte das Thema Missbrauch bei den Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan aus. Er äußerte aber die Hoffnung: "Das kleine frierende Kind, das wir heute in der Krippe betrachten, möge alle Kinder auf dieser Welt und jeden schwachen, wehrlosen und ausgeschlossenen Menschen beschützen."

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke verwies darauf, dass es nicht Aufgabe der Kirche sei, sich um ihr Erscheinungsbild als Institution zu sorgen. Vielmehr müsse sich die Kirche darum kümmern, dass Gottes Licht weitergegeben werde, sagte Hanke bei seiner Predigt im Eichstätter Dom. Die Kirche müsse sich nicht in das Scheinwerferlicht öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung stellen. "Sie muss sich nicht profilieren als Mitspielerin im Konzert der öffentlichen und politischen Meinungen."

