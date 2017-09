Söder betont: CSU kann nicht zur Tagesordnung übergehen

Bayerischer Finanzminister fordert eine schonungslose Analyse - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Enttäuschung bei der CSU: Mit nur 38,5 Prozent erzielten die Christsozialen am Sonntag ihr schlechtestes Ergebnis im Freistaat seit fast 70 Jahren. Damit ist die CSU nun die kleinste Partei im Deutschen Bundestag - und schickt sich an, die Gründe für das Ergebnis schnellstmöglich zu analysieren.

Bei der Bundestagswahl erzielte die CSU ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 - Markus Söder (rechts) möchte nun vermehrt auf die Basis hören. © Sven Hoppe/dpa



Bei der Bundestagswahl erzielte die CSU ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 - Markus Söder (rechts) möchte nun vermehrt auf die Basis hören. Foto: Sven Hoppe/dpa



Nach dem desaströsen CSU-Bundestagswahlergebnis fordert der bayerische Finanzminister Markus Söder eine schonungslose Analyse der Ursachen und ein "Hineinhorchen" in die eigene Partei. Das CSU-Ergebnis sehe so aus, dass man "ganz logischerweise nicht zur Tagesordnung übergehen kann, insbesondere deswegen, weil wir nächstes Jahr die Landtagswahl haben", sagte Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Er sei aber gegen "Hau-Ruck- und Schnell-Analysen". "Man muss, glaube ich, auch jetzt sehr in die Partei hineinhorchen, die Stimmung der Basis aufnehmen", betonte er. Zuvor machte sich der 50-Jährige rar und schickte bei der Wahlparty im Gutmann am Dutzendteich am Sonntagabend seinen Parteikollegen Michael Frieser vor.

Bilderstrecke zum Thema Superminister, Entertainer, Selbstdarsteller - Markus Söder Markus Söder, gebürtiger Nürnberger, inszeniert sich gerne selbst. Die politische Bühne betritt er schon früh, seit 1983 ist er CSU-Mitglied. Seitdem hat die Welt viele unterschiedliche Gesichter von ihm zu sehen bekommen. Wir blicken mit einer Auswahl erinnerungswürdiger Fotos zurück auf eine außergewöhnliche Karriere.



"Das Wahlergebnis gestern hat Deutschland verändert und ein Stück weit auch Bayern und die CSU", sagte Söder. "Wir sind leider jetzt auch die kleinste Partei im Deutschen Bundestag." Die CSU stehe damit vor einer "epochalen Herausforderung", auch wegen des Erstarkens der AfD. "Wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die AfD nicht das wird, was die Linkspartei für die SPD ist: eine dauerhafte strukturelle Veränderung der Parteienlandschaft", betonte der CSU-Politiker.

Zu seinen eigenen Karriereambitionen äußerte sich Söder, der als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer gilt, nicht. Eine offene Revolte gegen Seehofer zum jetzigen Zeitpunkt wurde aber CSU-intern ausgeschlossen. "Ich würde es uns nicht empfehlen", sagte Vize-Parteichefin Barbara Stamm. "Ich würde uns dringend davor warnen, über einen personellen Neuanfang auch nur nachzudenken."

Bilderstrecke zum Thema Von Mr. Bleck bis Kim Ngoc: Hier feierten Nürnbergs Parteien An unterschiedlichen Orten in Nürnberg feierten die Parteien auf ihren Partys das Ende des Wahlkampfs. Doch nicht über all war die Stimmung nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen gut - die Bilder der Wahlpartys!



dpa