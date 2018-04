Söder-Biographie im Check: "Schamlos clever" nach oben

NÜRNBERG - Das ist sicherlich ganz im Sinne des neuen bayerischen Ministerpräsidenten: Kaum im Amt, schon erscheint die erste Biographie über ihn. Dass auf den gut 350 Seiten kein sonderlich schmeichelhaftes Bild des 51-Jährigen gezeichnet wird, dürfte Markus Söder verschmerzen. Hauptsache im Gespräch bleiben ...

Stolzer Söder: Der gebürtige Nürnberger ist vor einigen Wochen an seinem Ziel angekommen und zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt worden. © Sven Hoppe/dpa



"Söder rennt voraus, die anderen hecheln hinterher." So beschreiben die beiden Autoren, Roman Deininger und Uwe Ritzer, den Einstieg Markus Söders in die Politik. Damals, Anfang der 90er Jahre, ,machte er durch Forderungen wie "Tempo 30 für Großreuth", einem Stadtteil im Westen Nürnbergs, auf sich aufmerksam.

Damals kooperierte er eng und gerne mit dem Nürnberger Stadtanzeiger, der Stadtteilzeitung der Nürnberger Nachrichten. Söder lieferte einen Tipp nach dem anderen - und erntete eine Schlagzeile nach der anderen. Er "war ein Populist, der genau wusste, wie er welches Thema setzen und spielen musste, damit er auch etwas davon hat", blickt unser früherer Kollege Reinhard Schmolzi in der gestern erschienenen Söder-Biographie auf zurück.

Dieses Strickmuster, stets für PR in eigener Sache zu sorgen zieht sich bis heute durch die Karriere des Politikers. Der Nürnberger hätte ob seines Talents in Bildern denken zu können auch als Chef einer Werbeagentur arbeiten können. "Markus Söder ist schamlos, und er ist clever, er ist schamlos clever" lautet einer der Kernsätze der beiden Autoren, die als SZ-Journalisten Söders Weg seit vielen Jahren begleiten. "Diese furchterregende Kombination hat ihn weit gebracht".Bis in die Staatskanzlei.

"Immer-da-Söder"

Ein teuer erkaufter Erfolg? Zumindest hatte das Autoren-Duo Schwierigkeiten bei der Suche nach Freunden des derzeit erfolgreichsten CSU-Politikers. Bei Michael Frieser, heute Bundestagsabgeordneter früher Rivale Söders in der Jungen Union, wurden sie fündig. Frieser sagt, dass Söder seine Freundschaften stets in der Politik gesucht habe. Ein anderer, nicht so wohlgesonnener Weggefährte aus längst vergangenen Zeiten formuliert drastischer: "Wenn er sich mit jemand umgibt, ist die Frage, ob der ihm nutzen kann, schon ein wesentliches Kriterium".

Söder ordnete offenbar alles seiner Karriere unter, an seiner Zielstrebigkeit gab es schon zu Beginn der Partei-Ochsentour, die mit der Übernahme des Vorsitzes in St. Leonhard-Schweinau begann, keinen Zweifel: Der Mann wollte mehr. Und nutzte die JU als Forum, um die CSU-Granden Nürnbergs auf sich aufmerksam zu machen. Schnell machte das Wort vom "Immer-da-Söder" die Runde. Schon als Schüler war er präsent: Stets gegen die Mehrheit der links eingestellten Mitschüler und Lehrer am Dürer-Gymnasium argumentierend gewann er kaum Freunde, schärfte aber sein Profil.

Kein Wunder, dass er Jahre später in der Nachwuchsorganisation der CSU den Bezirksvorsitz übernahm. Dafür musste er zunächst am amtierenden Chef Peter Dilling vorbei ziehen. Dieser erinnert sich in der Biographie mit Schaudern an die damalige Zeit. Söder dementiert und bewertet die Dinge völlig anders.

Was bleibt ist der Ruf, ein skrupelloser Machtmensch zu sein. Dieser haftet seither wie Kaugummi an Söder. Sein heutiger Freund und damaliger Rivale Frieser (der auch gerne JU-Bezirkschef geworden wäre), erinnert sich: "Letztlich war es damals so, dass Markus den Posten in letzter Konsequenz mehr gewollt hat als ich."

Ein Buch über Markus Söder: Über den neuen bayerischen Ministerpräsidenten ist jetzt eine Biografie erschienen. © Droemer Verlag



Alles erarbeitet

So ähnlich dürfte sich das auch Innenminister Joachim Herrmann gedacht haben, der noch im Herbst 2017 als Söders Gegenkandidat für den Ministerpräsidentenposten gehandelt wurde. Dem Erlanger fehlte es am Biss und an der Entschlossenheit, um jeden Preis aufsteigen zu wollen. Söder hat daran nie den leisesten Zweifel aufkommen lassen.

Die Schilderung vom Aufstieg Söder, der über das Landtagsmandat zum CSU-Generalsekretär und schließlich diversen Ministerposten erfolgte, belegt das eindrucksvoll. Die Autoren zeichnen diesen Weg präzise nach - ohne dabei neue Erkenntnisse oder gar Leichen aus dem Keller der Politprofis ans Tageslicht zu bringen. Eines wird aber klar: Söder kam ganz nach oben, obwohl er nie dem CSU-Establishment angehörte. Er musste sich alles erarbeiten.

Die vielleicht spannendste Frage, ob es tatsächlich Söder war, der 2007 der Bild-Zeitung die Botschaft von Horst Seehofers außerehelicher Affäre überbracht hatte, bleibt unbeantwortet. Viel spreche dagegen. Ein klares Dementi liest sich anders. Schließlich sei Söder, das ist die Botschaft dieses Buches, alles zuzutrauen.

