Bei dem mit großer Spannung erwarteten CSU-Parteitag in Nürnberg versammelte sich die ganze CSU-Politprominez in der Nürnberger Messe. Ob die Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 oder die Abstimmung zum Parteichef: Es standen wichtige Entscheidungen an. © Michael Matejka