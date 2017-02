Söder übt wieder Kritik an den Kirchen und gibt Tipps

CSU-Politiker fordert mehr Zurückhaltung - auch in der Flüchtlingspolitik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der bayerische Finanzminister Markus Söder hat sich erneut das politische Engagement der Kirchen vorgenommen: Sie sollten sich nicht zu sehr einmischen, warnt er. Seinerseits hat er jedoch keine Scheu, den Kirchen ein paar Tipps zu geben.

Markus Söder hat wieder einmal die Kirchen kritisiert. Foto: dpa



Die Kirche habe die Aufgabe, sich bei Wertefragen klar zu positionieren, sagte Söder der evangelischen Nachrichtenagentur idea. Sie dürfe aber keine Ersatzpartei werden. Die Kirche müsse sich mit Ratschlägen an die Politik zurückhalten, sagte Söder - und verteilte seinerseits ein paar Tipps an die Kirchen.

Die Mehrzahl der Christen wünschten sich von ihrer Kirche nicht Parteipolitik sondern eine geistliche Ausrichtung, erklärte Söder, der Mitglied der evangelisch-lutherischen Landessynode ist:"Warum ist in Buchläden die Nachfrage nach Esoterik so groß? Weil es ein Bedürfnis nach Spiritualität gibt. Die Aufgabe der Kirche ist es, dies mit der Botschaft des christlichen Glaubens zu füllen", so Söder.

Markus Söder hatte in den vergangenen Monaten immer wieder die Kirchen kritisiert. Nach seiner Ansicht mischen sie sich zu sehr in die Flüchtlingspolitik ein - oft mit Kritik am Kurs der bayerischen Staatsregierung.

Die Kirchen lassen dies jedoch nicht auf sich sitzen: Bischöfe seien keine Politiker, doch viele Christen seien in der Politik tätig,

sagte etwa der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Reinhard Marx. Die Gestaltung der Welt gehöre zum christlichen Auftrag. Auch in der Region um Nürnberg regt sich immer wieder Kritik.

