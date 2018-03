Söder will am Mittwoch sein erstes Kabinett präsentieren

Nach massiven Spekulationen in den letzten Wochen schafft Franke Fakten - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Fünf Tage nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten will Markus Söder (CSU) sein Kabinett ernennen. Ein paar Personalien scheinen gesetzt - doch es gibt auch einige dicke Fragezeichen.

Markus Söder ist am vorläufigen Ziel seiner Träume - in der bayerischen Staatskanzlei. © Sven Hoppe/dpa



Markus Söder ist am vorläufigen Ziel seiner Träume - in der bayerischen Staatskanzlei. Foto: Sven Hoppe/dpa



In einer Sondersitzung des Landtags (13.00 Uhr) sollen die Minister und Staatssekretäre vereidigt werden. Über die Postenvergabe war in den vergangenen Wochen bereits massiv spekuliert worden, verbindliche Informationen sickerten aber bislang nicht durch.

Am vergangenen Freitag war Söder im Landtag mit großer Mehrheit zum Nachfolger des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) gewählt worden, der neuer Bundesinnenminister ist. Wer mit ihm im Kabinett regieren darf, wollte Söder am Dienstag und Mittwoch in persönlichen Gesprächen entscheiden.

Es wird davon ausgegangen, dass die finale Liste erst am Mittwochmittag (12.00 Uhr) zur Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag vorliegt. Dort will Söder erstmals seine Auswahl vorstellen. Nach der Vereidigung im Landtag sollen die Kabinettsmitglieder dann im Prinz-Carl-Palais, unweit der Staatskanzlei, von Söder ihre Ernennungsurkunden erhalten.

dpa, tl