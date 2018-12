Söder will sich in Afrika über Fluchtursachen informieren

MÜNCHEN - 2018 war ein aufregendes Jahr für Bayerns Politik - nicht nur, weil die CSU ihre absolute Mehrheit bei der Landtagswahl verloren hat. Im Plenum will der Ministerpräsident den Blick nach vorne wagen. Er verspricht pragmatische Regierungsarbeit.

In seiner Regierungserklärung mit dem Titel "Bayern ist es wert" versprach Ministerpräsident Markus Söder pragmatische Regierungsarbeit. © dpa/Peter Kneffel



CSU und Freie Wähler sollen nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den kommenden fünf Jahren geräuschlos, pragmatisch und harmonisch zusammenarbeiten. "Bürgerlich regieren heißt, gut zu regieren. Probleme sachlich zu lösen, statt ständig zu streiten, die Gegenwart zu verbessern und gleichzeitig vorausschauend die Zukunft zu planen", sagte der CSU-Politiker am Dienstag in seiner Regierungserklärung mit dem Titel "Bayern ist es wert" im Landtag in München. Die schwarz-orange Koalition gebe Antworten auf die drängenden Fragen und stehe für Verlässlichkeit und Stabilität. "Das soll der Stil der neuen Koalition sein."

Im nächsten Jahr will sich Söder in Afrika über die Ursachen von Flucht und Migration informieren. "Damit viele Menschen sich gar nicht erst auf den gefährlichen Weg der Flucht machen, ist die Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort eine gemeinsame internationale Aufgabe", sagte der CSU-Politiker am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. "Deshalb wird mich meine erste große Auslandsreise im kommenden Jahr auch nach Afrika führen."

Nach Söders Angaben ist die Zahl der Asylbewerber in Bayern in diesem Jahr deutlich gesunken. Rund 22.000 Asylanträge seien es bis Ende des Jahres. "Im gleichen Zeitraum wurden 15.000 Asylbewerber zurückgeführt oder haben das Land freiwillig wieder verlassen", betonte Söder. Im Jahr 2016 habe es in Bayern noch rund 82.000 Asylanträge gegeben.

Fehlenden Mut vorgeworfen

Ein weiteres, großes Thema dem sich Söder widmen will, ist Elektromobilität. Die große Mehrheit der neu zugelassenen Autos in Bayern soll künftig keinen Verbrennungsmotor mehr haben. "Wir werden die Elektromobilität und autonomes Fahren nachhaltig vorantreiben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. "Unser Ziel ist, dass 70 Prozent der neu zugelassenen Autos bis 2030 in Bayern elektrisch fahren." Bayern sei bereits jetzt ein Elektroautoland. "In keinem anderen Land fahren mehr Elektroautos als in Bayern."

Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze hat der schwarz-orangen Koalitionsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mangelnden Mut und Angst vor Veränderungen vorgeworfen. CSU und Freie Wähler trauten sich nicht, etwas Neues zu machen, sagte Schulze am Dienstag in ihrer Replik auf Söders Regierungserklärung im Landtag.

Kritik von Grünen-Politikerin Schulze

Den beiden Parteien fehle es an einer klaren Haltung und einem klaren Kompass. Als Beispiel nannte sie die Klimaschutzpolitik - die sei unambitioniert und unzureichend. Im Kampf gegen den Klimawandel sei eine Halbierung der CO2-Emissionen nötig, die Ziele der Staatsregierung reichten bei weitem nicht aus. Schulze warf Söder zudem vor, in vielen Bereichen hinterherzuhinken, etwa bei der Digitalisierung und dem Mobilfunkausbau. "Selbst der Kongo hat ein besseres Mobilfunknetz als wir", kritisierte sie.

Schulze sprach sich zudem für eine echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern aus. Auch im Landtag seien Frauen nicht ausreichend repräsentiert, klagte sie mit Blick auf den gesunkenen Frauenanteil. Dagegen müsse man etwas tun: "Wir müssen an das Wahlrecht ran, um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden."

