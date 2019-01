Söders Neujahrsempfang in der Residenz: Viel Prunk und Prominenz

MÜNCHEN - Vergangenes Jahr war noch Horst Seehofer der Gastgeber, jetzt war Markus Söder dran: Zum ersten Mal lud der seit März 2018 amtierende Ministerpräsident zum Neujahrsempfang - und musste viele Hände schütteln.

Ministerpräsident Markus Söder und seine Frau Karin Baumüller-Söder luden am Freitagabend zum Neujahrsempfang. © Matthias Balk/dpa



Premiere für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder: Zum ersten Mal war der CSU-Politiker am Freitagabend Gastgeber beim traditionellen Neujahrsempfang der Staatsregierung in der Münchner Residenz. Erwartet wurden rund 1700 Gäste. Darunter waren Minister und Abgeordnete aus Bund und Land sowie viele Prominente aus Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft.

Anders als unter Söders Vorgänger Horst Seehofer in den vergangenen beiden Jahren gab es diesmal wieder ein Defilee: Wer ausreichend Geduld mitbrachte, konnte sich in eine lange Schlange einreihen, um dem Ministerpräsidenten persönlich die Hand zu schütteln.

In einer kurzen Rede im Anschluss erinnerte Söder unter anderem an die Menschen in Südbayern, die unter dem aktuellen Schnee-Chaos leiden, und sprach den Angehörigen der Todesopfer sein Mitgefühl aus. "Ich denke an die Familien, die in diesen Tagen jemanden verloren haben", sagte er. Am Donnerstag war ein neunjähriger Bub von einem Baum, der unter der Schneelast umstürzte, erschlagen worden. Am Freitag kam der Fahrer eines Räumfahrzeugs im Einsatz ums Leben.

Der Neujahrsempfang fand trotz der schweren Schneefälle statt, die die Menschen in mehreren Regionen des Freistaats seit Tagen in Atem halten. Die Staatskanzlei hatte aber schon vorab Verständnis geäußert, sollten Gäste wegen der Witterung zu Hause bleiben müssen.

