Spahn will Therapien gegen Homosexualität verbieten

BERLIN - Immer noch gibt es Ärzte, die Therapien gegen Homosexualität anbieten. Ihnen möchte Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt das Handwerk legen und das Angebot solcher Praktiken sanktionieren. Noch ist nicht klar, wie die Strafe aussehen soll.

Die sogenannten "Konversionstherapien" gegen Homosexualität möchte Jens Spahn in Zukunft verbieten. © Gregor Fischer, dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strebt ein Verbot umstrittener Therapien zur angeblichen "Heilung" von Homosexualität an. "Homosexualität ist keine Krankheit, und deswegen ist sie auch nicht therapiebedürftig", sagte der CDU-Politiker der "tageszeitung" (Freitag). Er sei für ein Verbot solcher "Konversionstherapien" und wolle darüber mit der zuständigen Justizministerin Katarina Barley (SPD) sprechen. Das Gesetz solle "klar genug" sein, damit es Wirkung entfalte. Gut wäre eine Einigung auf einen Vorschlag bis zum Sommer.

