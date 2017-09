Spanien: Gericht bremmst Kataloniens Separatisten aus

Demonstranten tragen am 11. September in Barcelona katalanische Flaggen, "Esteladas", durch die Straßen. Anlässlich des 303. Nationalfeiertages von Katalonien werden am 11. September in Barcelona wieder Tausende für die Unabhängigkeit der Region im Nordosten von Spanien demonstrieren. Nun aber hat das Verfassungsgericht das katalanische "Abspaltungsgesetz" gekippt. © Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa