Spanien scheibt 116 afrikanische Flüchtlinge ab

MADRID - Spanien hat offenbar 116 afrikanische Flüchtlinge aus seiner Nordafrika-Enklave Ceuta nach Marokko abgeschoben. Das meldete die spanische Tageszeitung "El País" am Donnerstag unter Berufung auf Polizeiquellen in ihrer Onlineausgabe.

Aus Panik, abgeschoben zu werden, flüchten die Migranten aus den Lagern. Foto: Joaquin Sanchez, AFP



Die abgeschobenen Migranten hätten erst am Mittwoch den Grenzzaun der spanischen Enklave in Marokko überwunden. Bislang waren Flüchtlinge, die es über die Grenzzäune nach Ceuta oder in die Enklave Melilla geschafft hatten, nach einigen Monaten auf das spanische Festland gebracht worden.

Grundlage der mit Marokko koordinierten Abschiebung sei ein spanisch-marokkanisches Abkommen aus dem Jahr 1992, wonach Marokko auch Flüchtlinge aus Drittländern zurücknimmt, die über sein Staatsgebiet auf spanisches Territorium gekommen sind, hieß es.

Nach Angaben von Flüchtlingshelfern hat die Abschiebung im Aufnahmelager von Ceuta, in dem mit 1200 Flüchtlingen derzeit doppelt so viele Menschen wie vorgesehen leben, Panik ausgelöst. Zahlreiche Migranten hätten das Lager aus Angst vor weiteren Abschiebungen verlassen, hieß es. Die Flüchtlingslager von Ceuta und Melilla sind keine geschlossenen Einrichtungen. Die Migranten dürfen die Städte allerdings nicht verlassen.

