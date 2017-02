Spannungen auf dem Kontinent: Über die Zukunft Europas

Diplomatin Patricia Flor diskutierte in Nürnberg auch über Fehler der EU - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Der Frage "Welches Europa wollen wir?" gingen Alexander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, und Spitzendiplomatin Patricia Flor gemeinsam mit den Gästen im gut besuchten Museum Industriekultur nach.

NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz (l.) und Diplomatin Patricia Flor. © mif



NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz (l.) und Diplomatin Patricia Flor. Foto: mif



Achtung, Spannung! Ein roter Blitz auf gelbem Grund thront über den Besuchern im Museum Industriekultur – es hätte auch das Motto dieses Abends sein können. Denn Spannungen gibt es in Europa derzeit sehr viele, das Auswärtige Amt versucht mit einer Veranstaltungsreihe auszuloten, wie die Zukunft Europas aussehen könnte.

Die Diplomatin Patricia Flor erwies sich in Nürnberg als engagierte Streiterin für die Europäische Union, musste allerdings auch nur mit wenig Gegenwind auskommen. Sie arbeitete den Fragenkatalog säuberlich ab, sprach sachlich und ruhig, aber bestimmt.

Und gestand sogar Fehler ein. Die Außendarstellung der EU sei tatsächlich nicht die beste, sie müsse mehr herausstellen, was sie bringt und wofür sie steht. "Die EU hat aber auch einen so schlechten Ruf, weil es immer heißt, dass alles Schlechte in Brüssel gemacht wird und alles Gute von den Staaten", sagte Flor. Die müssten aber solidarisch zu dem stehen, was sie zuvor in Brüssel beschlossen hätten.

Ein "Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten", von dem ein Zuhörer sprach, gebe es bereits, befand Flor, nicht alle Mitgliedstaaten nutzen beispielsweise den Euro. In der "Flüchtlingskrise", wie Flor es nannte, sei seit 2015 bereits viel passiert, "das ist eine riesige Herausforderung, die uns anfangs überrollt hat". Der Schutz der EU-Außengrenzen müsse weiter verbessert, die Last intern besser verteilt werden. "Wenn jemand berechtigt Schutz sucht, müssen wir ihn aufnehmen", sagte Flor. "Aber nicht unkontrolliert".

Abhängig von Vernetzung

Im Verhältnis zu Russland müsse sich Europa weiterhin um Ausgleich bemühen, innerhalb der Union vor allem die soziale Gerechtigkeit vorantreiben und vermehrt junge Menschen begeistern. Eine Krise sei schließlich immer auch Anlass, Neues zu entwickeln. Insgesamt gehe es den Menschen in Europa jedoch sehr gut, so Flor, "es ist eine große Aufgabe, das zu bewahren, aber auch zu teilen". Gelingen könne das aber nur gemeinsam, in der EU, "wir sind beim Reisen und beim Handel abhängig von der Vernetzung".

MICHAEL FISCHER