SPD hat seit GroKo-Entscheidung 13.853 Mitglieder verloren

Unter dem Strich gibt es seit Jahresbeginn immer noch ein Plus - vor 1 Stunde

BERLIN - Der große Mitgliederzuwachs der SPD vor dem GroKo-Votum im Februar/März ist weitgehend schon wieder Geschichte. Seit der Entscheidung über das Eintreten in die neue große Koalition hat die Partei nach einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ 13.853 Mitglieder verloren – zuvor waren seit Jahresbeginn 24.339 Menschen neu in die SPD eingetreten.

Nach dem Ja zur großen Koalition hat die SPD rund 14.000 Mitglieder verloren. © Bernd Thissen (dpa)



Am Mitgliederentscheid durften noch 463.723 Genossen teilnehmen. Bis Ende Juni schrumpfte die Mitgliederzahl dem Zeitungsbericht zufolge wieder auf 449.870. In der Entwicklung sind allerdings auch Sterbefälle enthalten.



Vor dem Mitgliedervotum hatten die GroKo-Gegner um den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um zu verhindern, dass die Partei erneut eine Regierung mit CDU und CSU bildet.



Ein Parteisprecher sagte der Zeitung jetzt, unter dem Strich gebe es seit Jahresbeginn immer noch eine positive Entwicklung mit einem Plus von 6700 Mitgliedern. Damit setze sich der Wachstumstrend fort: Schon 2017 habe die SPD ein Plus von 10.000 Mitgliedern verzeichnet.

