Stauffenberg verunglimpft: AfD will Steinke aus Partei werfen

Niedersächsischer Politiker in der Kritik - Beschluss des Landesvorstands - vor 59 Minuten

BERLIN - Wegen Verunglimpfung des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg will die niedersächsische AfD den Landeschef ihrer Jugendorganisation, Lars Steinke, hinauswerfen.

Seit seinen Stauffenberg-Äußerungen kennt ganz Deutschland Lars Steinke. © Swen Pförtner/dpa



Seit seinen Stauffenberg-Äußerungen kennt ganz Deutschland Lars Steinke. Foto: Swen Pförtner/dpa



Landes- und Fraktionschefin Dana Guth sagte am Freitag in Hannover: "Der AfD-Landesvorstand Niedersachsen hat Donnerstagabend beschlossen, einen Parteiausschluss zu beantragen." In einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag hatte Steinke Stauffenberg als Verräter bezeichnet. Der Göttinger Student war bereits öfter aufgefallen durch markige Sprüche und rechtsextreme Kontakte.

Guth beklagte die Schwierigkeit beim Umgang mit Mitgliedern, die sich extrem äußerten. "Es ist schwierig, wenn sich Leute in einer Art und Weise äußern, bei der man sagen kann: Das gefällt mir nicht. Es muss ja auch justiziabel sein." Das sei im Falle Steinkes nach ihrer Ansicht nun gegeben.

dpa