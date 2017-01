Steinmeier buhlt um Stimmen

Der Außenminister will ein gutes Ergebnis bei der Wahl zum Präsidenten - vor 1 Stunde

HANNOVER - Auf einer Charme-Tour durch die Bundesländer will sich der Kandidat fürs höchste Amt der Republik den Wahlleuten vorstellen. Der derzeitige Außenminister beginnt in Brandenburg und Niedersachsen. Ein Trip in die eigene Vergangenheit.

Stellte sich der SPD-Fraktion im Landtag von Potsdam: Frank-Walter Steinmeier. © dpa



Stellte sich der SPD-Fraktion im Landtag von Potsdam: Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa



In der Dachkammer hatte alles begonnen. Denn unterm Dach der niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover hatte Frank-Walter Steinmeier als Medienreferent beim damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (beide SPD) 1993 seine politische Karriere begonnen. Jetzt geht es um das höchste Amt der Republik: Als Bundespräsidentenkandidat der großen Koalition kehrt der Außenminister an diesem Montagmittag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seine Charme-Tour durch die Bundesländer, auf der er sich in den kommenden Wochen den Wahlleuten aus den Landtagen vorstellen will, startet er am Morgen in Brandenburg. „Es sind seine beiden politischen Heimaten“, bringt es Dörte Dinger aus seinem Büro auf den Punkt.

In Brandenburg hat Steinmeier seinen Bundestagswahlkreis. Dinger betont aber auch: „So ausführlich wie in Niedersachsen wird es in keinem anderen Bundesland werden. Niedersachsen war der Ausgangspunkt für seine Rolle in der aktiven Politik, er fühlt sich diesem Bundesland weiter sehr verbunden.“ Denn eigentlich hatte der im nordrhein-westfälischen Detmold geborene Jurist zunächst eine wissenschaftliche Zukunft an der Universität Gießen geplant. Eine Studien- und Parteifreundin des SPD-Politikers - die heutige parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries - hatte ihm nach Dingers Angaben den Job als Medienreferent in Niedersachsens Staatskanzlei schmackhaft gemacht. Nur kurze Zeit später wurde er bereits Büroleiter, dann Chef der Staatskanzlei, bevor er 1998, nach dem SPD-Sieg bei der Bundestagswahl, Schröder nach Berlin folgte.

Politische Glaubwürdigkeit

War also Niedersachsen gewissermaßen einfach das Sprungbrett für die politische Karriere Steinmeiers? „Nein“, sagt sein früherer Nachbar, der emeritierte Sozialphilosoph Oskar Negt. „Das klingt mir zu sehr nach geplantem Karriereaufbau – und Steinmeier ist kein Karrieremensch.“ Seine politischen Aufgaben habe er stets ernstgenommen. Er habe aber vor allem politische Glaubwürdigkeit ausgestrahlt, sagt Negt, der seinem einstigen Nachbarn noch immer freundschaftlich verbunden ist. „Es war vor allem dieses Vertrauenselement, das bei ihm stets eine große Rolle spielte.“

Steinmeier habe sich an seinem damaligen Wohnort in Hannovers Stadtteil List häufig mit ihm und auch dem Grünen-Politiker Jürgen Trittin bei politischen Debatten im Supermarkt um die Ecke „festgequatscht“. „Unsere Frauen waren oft erbost, wenn wir erst nach zwei Stunden vom Einkaufen zurückkehrten“, erinnert sich Negt. Steinmeier wird am Morgen zunächst im Potsdamer Landtag für sich werben und gegen Mittag nach Niedersachsen weiterfahren. Nach seinem Gang durch die Staatskanzlei will er neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch alte Weggefährten treffen, bevor er sich den dortigen Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP vorstellt.

Wahl im Februar

Der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck wird am 12. Februar gewählt. Steinmeier ist der Kandidat von Union und SPD für das höchste Staatsamt, seine Wahl zum Nachfolger Gaucks gilt als sicher. Protokollarisch gilt er jedoch noch als einfacher Politiker, wie der Sprecher der Landtagsverwaltung in Hannover, Kai Sommer, erklärt. „Es sind weder eine Beflaggung noch ein Festessen oder Gastgeschenk geplant.“