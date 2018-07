Streit und Angstpolitik: Die Parteien demontieren sich

NÜRNBERG - Streit in der Koalition und der Aufstieg der Populisten - die Dramen der Politik erinnern an die Lage damals in Weimar - als die Demokratie von allen Seiten "zerredet" wurde. Doch daraus lässt sich lernen. Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben einen Kompromiss gefunden - die Frage ist nur, wie lange dieser währt. © Bernd von Jutrczenka/dpa



Wir erleben ein Parteien-Beben. Da war nicht nur das -keineswegs beendete - Drama der Unions-Schwestern um die Asylpolitik, dessen Neuauflage Horst Seehofer schon mal ankündigt. Da ist der Abstieg der SPD und der Aufstieg der AfD; das Ende der Volksparteien kommt in Sicht.

Ein normaler Prozess, in dem Deutschland nachholt, was andere Staaten hinter sich haben? Mag sein. Aber während der Chaoswochen der Union drängte sich der Eindruck auf: Manche Parteipolitiker forcieren den Zerfallsprozess. Eine gewisse Lust am Untergang geht um.

Die populistische Ansteckungsgefahr ist groß, nicht alle sind vor ihr gefeit. Was die AfD stark macht: Sie greift Ängste der Menschen auf - und pumpt sie auf, durch ihre alarmistische, apokalyptische Tonlage. Es sind maßlose Übertreibungen, die mit der Realität wenig zu tun haben.

Auf diese Politik der Emotionen hat sich die CSU eingelassen. Das macht die Debatte extrem schwierig: Der nüchterne Verweis auf Zahlen verpufft bei vielen. Dabei räumt auch die CSU ein, dass es etwa beim aktuellen Thema "Transitzentren" (oder wie immer sie heißen) um etwa fünf Fälle am Tag geht. Fünf! Und daran wäre beinahe die Koalition zerplatzt . . .

Sie tun so, als sei noch 2015

Die Konservativen tun so, als sei es Herbst 2015 und das Land mitten in der Flüchtlingskrise; als kämen immer noch Massen nach Deutschland. Damals sind viele Fehler gemacht worden, auch von Angela Merkel. Wir schreiben aber 2018. Die Zuwanderung ist stark gesunken, wegen einer Schritt für Schritt härteren Politik, die mit dem EU-Gipfel vor einer Woche einen neuen Höhe- oder Tiefpunkt (je nach Sichtweise) erreicht hat: Der Kontinent ist sich momentan nur darin einig, dass er sich abschotten will. Wie, darüber streiten die Mitgliedstaaten. Und erleben: Wenn alle eine rein nationale Politik ohne Rücksicht auf andere betreiben, vervielfältigen sich die Konflikte, dann laden sich die Staaten die Probleme gegenseitig vor die Haustür.

Dabei leistet gerade Bayern Herausragendes in Sachen Integration. Doch das Münchner Wirtschaftsministerium musste kürzlich Erfolgszahlen dazu aus einem Papier herausstreichen: hätte ja nicht dazu gepasst, jene "Asylwende" herbeizuerpressen, die es tatsächlich schon längst gegeben hat. Was wir momentan erleben, das sind weitere Verschärfungen - wie deren Details letztlich aussehen, das scheint den Beteiligten am Ende egal zu sein. Wie sonst ist zu erklären, dass Seehofer den Kompromiss vom Montag ebenso lobt wie den deutlich veränderten vom Donnerstag, als die SPD Änderungen durchdrückte?

Entwicklungsminister Müller, ein wackerer Streiter für Argumente anstelle von Ängsten, sagt: Es sind uns (und er meint damit auch seine CSU) die Maßstäbe verrutscht. Der Streit um geringe Zahlen hier sprengt beinahe Regierungen - die wahren Fluchtdramen spielen woanders. Noch. Denn ohne eine europäisch koordinierte Politik rücken sie näher. Auch mit noch so viel Abschottung.

Ein Hauch von Weimar

Trump führt Handelskriege, die den wohlstandsverwöhnten Westen hart treffen können. Er legt die Axt an alle internationalen Bündnisse. Wenn auch Europa in solchen Zeiten zerfällt in nationale Egoismen, kann es gefährlich werden; dann sind stabile Regierungen durchaus ein Wert an sich - umso mehr, wenn sie endlich Sach- statt Angstpolitik betreiben.

Es lag zuletzt ein Hauch von Weimar über dem Land; damals zerredeten Extremisten von links und rechts leichtfertig Demokratie und Parlamentarismus. Auf dieser Klaviatur spielt nicht nur die AfD. Und damals, daran erinnert der Politologe Herfried Münkler, zerbrach die letzte Große Koalition am Streit um Kleinigkeiten. Wir sind nicht so weit. Aber es sollte helfen, auf die Geschichte zurückzublicken, damit sie sich nicht wiederholt.

