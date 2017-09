Syrien: UN machen Assad für Giftgasangriff verantwortlich

GENF - Es war einer der schwersten Angriffe mit Giftgas im syrischen Bürgerkrieg. Die Welt war entsetzt, die Kriegsparteien beschuldigten sich gegenseitig. Jetzt, fünf Monate später, legt eine UN-Kommission ihren Bericht vor.

Laut einem Bericht der UN-Kommission ist Syrien für den Giftgasangriff vom April in Chan Scheichun verantwortlich. © Syria Civil Defence/ZUMA Wire/dpa



Die schwere Giftgasattacke im April in Syrien geht nach Überzeugung von UN-Menschenrechtsexperten auf das Konto der syrischen Luftwaffe. Bei dem Sarin-Angriff waren am 4. April in Chan Scheichun mindestens 83 Menschen getötet und fast 300 verletzt worden. Syrien und das verbündete Russland hatten die Opfer bislang damit erklärt, dass sie ein Giftgasdepot der Rebellen getroffen hätten. Diese Version wies die Kommission am Mittwoch in Genf zurück. Sie kritisierte auch die US-Luftwaffe scharf. Sie tue nicht genug, um die Zivilbevölkerung vor Luftschlägen zu schützen.

Bei dem Angriff in Chan Scheichun seien die Opfer Stunden vor dem angeblichen Luftschlag gegen das Depot getroffen worden. In der Region sei ein Suchoi-Jagdbomber im Einsatz gewesen, den nur die syrische Luftwaffe fliege. Bombenfragmente ließen auf eine chemische Bombe aus einer Fabrikation der ehemaligen Sowjetunion schließen.

"Die Kommission sieht glaubhafte Anhaltspunkte dafür, dass die syrischen Streitkräfte Chan Scheichun am 4. April gegen 06.45 Uhr mit einer Sarin-Bombe angegriffen haben. Das stellt ein Kriegsverbrechen dar, der Einsatz chemischer Waffen und die wahllosen Angriffe auf Gegenden mit Zivilbevölkerung", heißt es in dem Bericht. Die Regierungen in Damaskus und Moskau äußerten sich zunächst nicht.

Der Bericht beschäftigte sich mit Vorfällen vom 1. März bis zum 7. Juli 2017. Landesweit hätten 600.000 Menschen in belagerten Ortschaften unter schlimmsten Lebensbedingungen festgesessen.

Auch die USA mit Menschenrechtsverletzungen

Auch die US-Streitkräfte hätten das internationale Menschenrecht verletzt, so die Kommission, etwa durch den Angriff auf eine Moschee in Aleppo. Sie hätten Zivilisten nicht genügend geschützt. Im Kampf um die IS-Hochburg Al-Rakka habe die US-geführte Allianz mindestens 190.000 Menschen in die Flucht getrieben.

Der UN-Sondervermittler Staffan de Mistura meinte in Genf, der Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei in Reichweite.

In der Provinz Dair as-Saur stehe die Befreiung von Zehntausenden unmittelbar bevor, die der IS seit drei Jahren eingekesselt hat. Auch in Al-Rakka sei der IS militärisch fast besiegt. Weder die Regierung nach die Opposition, die gegen Präsident Baschar al-Assad kämpft, könne aber für sich einen Sieg reklamieren, sagte Mistura. Die Regierung sei zwar militärisch vorangekommen. Einen Sieg gebe es aber nur mit einer nachhaltigen, langfristigen politischen Lösung.

