Tausende protestierten gegen Rechten-Aufmarsch

Mit Sprechchören stemmten sich Karlsruher Bürger gegen Nazi-Parolen - vor 1 Stunde

KARLSRUHE - Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Karlsruhe mit bunten Protestzügen gegen ein Treffen von Rechtsextremen in ihrer Stadt demonstriert. Die neonazistisch ausgerichtete Partei Die Rechte hatte zum "Tag der deutschen Zukunft" aufgerufen.

"Gemeinsam gegen Rassismus - Für eine bessere Zukunft": Mit solchen Transparenten zogen die Karlsruher gegen den Aufmarsch der Rechten zu Felde. © dpa



Weil die Polizei zuvor gewaltbereite Demonstranten auf beiden Seiten nicht ausgeschlossen hatte, war sie mit 3000 Beamten, Reiter- und Hundestaffeln sowie Wasserwerfern vor Ort – es war der größte Polizeieinsatz seit vielen Jahren in Karlsruhe. Die Polizei notierte jedoch lediglich eine Blockade auf der nahen Bundesstraße. Diese sowie vereinzelte Flaschenwürfe und gezündete Böller rechnete sie der linksautonomen Szene zu.

Die Beamten, die die Demonstrationszüge strikt voneinander trennten, hatten am Samstag mit bis zu 900 Rechtsextremen aus dem ganzen Bundesgebiet gerechnet. Im Verlauf wurden nur an die 250 Rechtsextreme gezählt, darunter viele in roten T-Shirts und schwarzen Hosen. An die 3000 Menschen beteiligten sich laut Polizei an verschiedenen Gegenkundgebungen, das "Aktionsbündnis 3.6.2017" sprach von 4000 Teilnehmern. Die Gegenveranstaltungen wurden von insgesamt weit über 100 Organisationen getragen.

