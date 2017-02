Telefonat mit Putin: Trump kritisiert Abrüstungsvertrag

US-Präsident sieht START-Abkommen als schlechten Deal für die USA an - vor 19 Minuten

REUTERS - US-Präsident Donald Trump hat Insidern zufolge in seinem ersten Telefonat mit dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin Ende Januar den noch unter Barack Obama ausgehandelten Abrüstungsvertrag kritisiert.

Informationen über ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin nähren Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump nicht ausreichend auf Beratungen mit Präsidenten und Regierungschefs vorbereitet ist. © AFP PHOTO / Mandel Ngan



Informationen über ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin nähren Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump nicht ausreichend auf Beratungen mit Präsidenten und Regierungschefs vorbereitet ist. Foto: AFP PHOTO / Mandel Ngan



Das New START genannte Abkommen, das die Zahl der Atomsprengköpfe verringern soll, sei ein schlechter Deal für die USA, sagte Trump nach Angaben aus US-Regierungskreisen. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Auf eine vorherige Anfrage hatte es lediglich auf die nach dem Telefonat auf seiner Website veröffentlichte Erklärung verwiesen. Darin wird keine Diskussion zwischen Trump und Putin über den New-START-Vertrag erwähnt.

Mehrere mit dem Gespräch vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Putin habe in dem Telefonat am 28. Januar die Möglichkeit einer Ausweitung von New START angesprochen. Er habe angeregt, die Gespräche wiederzubeleben und über mehrere Streitfragen zu sprechen. Trump habe daraufhin das Telefonat unterbrochen, um seine Berater zu fragen, worum es in dem Vertrag gehe, sagten die Insider.

Dann habe Trump Putin geantwortet, der Vertrag sei eines von mehreren unter seinem Vorgänger Obama ausgehandelten schlechten Abkommen. New START bevorzuge Russland, habe Trump gesagt. Schließlich habe der US-Präsident über seine eigene Popularität gesprochen, sagten die Insider. Bei ihnen handelt es sich um zwei amtierende und einen früheren Mitarbeiter der US-Regierung, denen der Inhalt des Telefonates bekannt ist. Bislang wurde nicht darüber berichtet, dass Trump in dem einstündigen Gespräch mit Putin Zweifel über den New-START-Vertrag geäußert hat. Das Abkommen gibt beiden Staaten bis Februar 2018 Zeit, die Zahl ihrer Atomsprengköpfe auf jeweils maximal 1550 zu verringern. Das ist die niedrigste Zahl seit Jahrzehnten.

Bilderstrecke zum Thema Ziele, Forderungen, Dekrete: Trumps 100-Tage-Plan für Amerika Donald Trump hat in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit viel vor. Das zumindest hat er in seinem "Donald Trump’s Contract with the American Voter" vorab angekündigt. Und mit diesen teils weitreichenden Forderungen hat er seine Wahl gewonnen. Die amerikanischen Wählerinnen und Wähler haben sich damit für einige grundlegende Veränderungen entschieden.



Außerdem soll die Anzahl der Trägersysteme reduziert werden. US-Außenminister Rex Tillerson hatte in seiner Anhörung vor dem US-Senat erklärt, er unterstütze den Abrüstungsvertrag. Sowohl Russland als auch die USA seien New START verpflichtet.

Die Informationen über das Telefonat mit Putin nähren Befürchtungen, dass Trump nicht ausreichend auf Beratungen mit Präsidenten und Regierungschefs vorbereitet ist. Üblicherweise wird ein US-Präsident vor einem Gespräch mit einem ausländischen Staatslenker ausführlich von seinem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) unterrichtet. Informationen des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste fließen ein. Zwei Insider sagten Reuters, Trump sei vor seinem Telefonat mit Putin nicht von den Russland-Experten des NSC und des Geheimdienstes informiert worden.

Bilderstrecke zum Thema Republikaner Donald Trump ist 45. Präsident der USA Die Republikaner sind die Gewinner der Wahlen in den USA. Sie dominieren weiter im Repräsentantenhaus. Donald Trump lag am Ende um den Einzug ins Weiße Haus uneinholbar vorne. Seine Wähler bejubeln den 45. Präsidenten des USA, als er in New York auf die Bühne tritt.



Trump hält an "Ein-China-Politik" fest

Auch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat Trump telefoniert. Dabei hat Donald Trump der Regierung in Peking ein Festhalten an der "Ein-China-Politik" seiner Vorgänger versichert. Trump habe in einem Telefonat auf Anfrage hin zugesagt, diesen Kurs beizubehalten, teilte das Präsidialamt in Washington am Donnerstagabend mit.

Das Gespräch habe in freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden und die beiden Politiker hätten sich zudem gegenseitig zu Staatsbesuchen eingeladen. Bereits kurz zuvor hatte Trump nach massiver Kritik im Wahlkampf versöhnliche Töne gegenüber China angeschlagen.

In einem Brief an Xi schrieb er, dass er sich freue, mit ihm "ein konstruktives Verhältnis" zum Wohle beider Länder entwickeln zu können. Scharfe Angriffe auf China im Wahlkampf und ein Telefonat Trumps mit der Regierungschefin von Taiwan nach seinem Sieg hatten in Peking für Verstimmung gesorgt. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hatte befürchtet, Trump werde nicht an der "Ein-China-Politik" seiner Vorgänger festhalten, wonach die Führung in Peking der einzig legitime Interessenvertreter Chinas ist.

Reuters, sh

Mail an die Redaktion