Tempolimit: Bundesregierung äußert keine klare Meinung

Regierungssprecher Seibert: Man wolle keine "Diskussion einzelner Maßnahmen" - vor 24 Minuten

BERLIN - Erst das Gesamtkonzept, dann die einzelnen Maßnahmen: Regierungssprecher Steffen Seibert lehnte am Montag eine politische Festlegung zur Diskussion um ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen ab. Der Vorschlag polarisiert indes in der Bevölkerung: Das zeigt auch eine Umfrage mit Passanten in Nürnberg.

Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen? Die Bundesregierung möchte sich vorerst nicht festlegen, wie sie zu dem Vorschlag steht. © Martin Schutt/dpa



In der Debatte über weitere Maßnahmen zum Klimaschutz lässt die Bundesregierung die Frage eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen vorerst offen. "Wir wollen ein schlüssiges Gesamtkonzept und jetzt nicht eine Diskussion einzelner Maßnahmen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es werde am Ende eine Gesamteinigung geben und jetzt keine politische Festlegung.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte Überlegungen innerhalb einer Regierungskommission zu Tempolimits und höheren Dieselsteuern zurückgewiesen. Dies sei "gegen jeden Menschenverstand" gerichtet.

Koalition einigt sich bis Ende Februar

Das Umweltministerium wollte keine Bewertung vornehmen. Man wolle die Kommission in Ruhe arbeiten lassen, sagte ein Sprecher. Seibert erläuterte, die Koalition habe vereinbart, bis Ende Februar das weitere Vorgehen mit Blick auf ein Klimaschutzgesetz abzustimmen.

Die Kommission mit Vertretern unter anderem der IG Metall, des ADAC, von Volkswagen, Bahn und Umweltverbänden wie dem BUND arbeitet an Vorschlägen für mehr Klimaschutz. Hintergrund sind Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung bis 2030. Am Freitag waren Überlegungen einer der Kommissions-Arbeitsgruppen bekannt geworden - darunter ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen.

dpa