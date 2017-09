Tesla hilft "Irma"-Opfern: Die Macht der Fernsteuerung

NÜRNBERG - Um Menschen aus Florida die Flucht vor Hurrikan "Irma" zu erleichtern, hat Tesla bei einigen Modellen die Kapazität der Akkus vergrößert - per Fernsteuerung. Eine schöne Geste des Auto-Herstellers. Aber auch eine Maßnahme, die uns die Gefahren der Digitalisierung vor Augen führt, kommentiert NN-Redakteur Manuel Kugler.

Ein Tesla der S-Reihe bei einer Autoschau: Der Konzern will den Bewohnern Floridas bei ihrer Flucht aus den Sturmgebieten helfen. © Odd Andersen/afp



Nein, an dieser Stelle soll es keineswegs darum gehen, eine gute Maßnahme schlechtzureden. Per Fernwartung spielte Tesla seinen Kunden in Florida, die bestimmte Modelle der S- und X-Reihe fahren, eine Software auf, die die Reichweite der Autos erhöht. Statt 200 kommen die Fahrer nun 240 Meilen weit, wie Spiegel Online berichtet. Tesla-Chef Elon Musk trägt - wie so viele Amerikaner dieser Tage - damit seinen Teil dazu bei, die Folgen des Hurrikans "Irma" abzumildern.

Trotzdem ist die Meldung einer dieser kleinen Nachrichtenschnipsel, die einem wieder ins Bewusstsein rufen, wie massiv die Digitalisierung voranschreitet, welche Macht, in unser tägliches Leben einzugreifen, große Digitalkonzerne inzwischen haben.

Wer die Reichweite von Autos per Fernsteuerung erhöhen kann, der kann sie auch verringern - oder gar auf 0 setzen.Wer ein Smartphone mit Updates bespielt, der kann darauf auch Spähsoftware installieren. Mit der Digitalisierung immer weiterer Alltagsgegenstände steigt die Anfälligkeit für solche Gefahren.

Nun mag man einwenden: Das regelt schon der Markt. Denn ein Konzern, der seine Kunden drangsaliert, der hätte bald keine mehr. Was aber, wenn der Staat die Konzerne zu solchen Maßnahmen zwingt? Dass das keine Orwell'sche Zukunftsvision aus autoritären Ländern ist, sondern Realität selbst in Demokratien, die sich als frei verstehen, müsste jedem spätestens seit den Snowden-Enthüllungen klar sein.

Ja, die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Digitalisierung sind eine Verheißung, sie sind aber auch eine mächtige Waffe, wenn sie in falsche Hände geraten. Ein Auto, das sich potenziell jederzeit aus der Ferne stilllegen lässt, wird jedenfalls nicht länger sein, was es einmal war: Ausdruck individueller Freiheit.

