Tiefkühlkost und italienische Salami: Briten rüsten sich mit "Brexit Boxes"

Etwa 600 Boxen soll eine Firma aus Leeds bereits verkauft haben - vor 1 Stunde

LONDON - Die Ungewissheit über den EU-Austritt löst jetzt apokalyptische Stimmungen aus: Zahlreiche Briten kaufen "Brexit Boxes", Schachteln voller tiefgekühlter Lebensmittel. Damit kann man einen Monat lang überleben, verspricht der Anbieter. Im Netz werden weitere Vorschläge gesammelt, was im Falle eines ungeregelten Austritts gehamstert werden sollte.

Während die schmutzige Scheidung Großbritanniens und der EU noch lange nicht über die Bühne ist, widmen sich einige Briten schon ganz pragmatischen Vorbereitungen für die Zeit danach. Eine Firma aus Leeds bietet seit vergangenem Monat sogenannte Brexit Boxes an - und wurde laut der BBC seitdem bereits mehr als 600 davon los. Für stolze 295 britische Pfund (333 Euro) sind darin tiefgekühltes Essen und ein Wasserfilter verpackt; damit kann man dem Anbieter zufolge rund einen Monat überleben. "Diese 'Brexit Box' ist ein großartiger Start, um die Sorgen über leere Regale in den Supermärkten hinter sich zu lassen", heißt es in der Produktbeschreibung.

Tatsächlich warnten Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft vor einem Chaos und hoffen nach dem Nein zum Brexit-Deal auf eine rasche Lösung. Detlef Drewes, NN-Korrespondent in Brüssel, berichtete kurz nach der Abstimmung von einem chaotischen Zustand auf der Insel.

I'm not really convinced about a #brexitbox but I've stocked up on some Italian Sausage, I should be alright for a few months pic.twitter.com/j8Ek2duo78