Tierquäler sollen in den USA härter bestraft werden

WASHINGTON - Tierquälerei könnte in den USA bald mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Zwei Abgeordnete haben einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus vorgestellt, wonach das Delikt künftig landesweit als Schwerverbrechen gelten soll.

Hunde, die im November 2018 aus einem Heim in Burlington County im US-Staat New Jersey gerettet wurden: Bei der Inspektion eines Hauses hat die Polizei 44 tote Hunde in Plastiktüten verpackt in Gefriertruhen entdeckt. © dpa

Zwei Abgeordnete kämpfen für Tierrechte: Der Gesetzesentwurf zum sogenannten „Preventing Animal Cruelty and Torture Act“ (PACT) soll der Tierquälerei in den USA Einhalt gebieten. Wenn der Gesetzesentwurf Zustimmung fände, würde Tierquälerei künftig landesweit als Schwerverbrechen gelten. Dadurch würde die Verfolgung von Tierquälern über die Staatengrenzen hinaus erleichtert.

Alle 50 US-Staaten haben bereits Gesetze zum Tierschutz, die staatenweit gelten. Die Veröffentlichung, der Verkauf und die Verbreitung von Videos, in denen Tiere gequält werden, steht zum Beispiel bereits unter Strafe.

Der demokratische Abgeordnete Ted Deutsch und der Republikaner Vern Buchanan aus Florida arbeiteten gemeinsam an dem neuen Gesetzesentwurf. Dieser soll Tierquälerei-Delikte als "federal felonies" - also landesweite Schwerverbrechen - festlegen. Auf Twitter schreibt der Republikaner Buchanan, er sei "froh, dass dem Thema die Aufmerksamkeit zuteil werde, die es verdient."

The torture of animals should be a federal crime with stiff penalties. My bill with Democrat @RepTedDeutch ​has overwhelming bipartisan support. Glad this issue is receiving the attention it deserves. #Sayfie #FlaPol https://t.co/4bhtud7KtL