Tote bei Demo für entmachtete Präsidentin in Südkorea

Vorfälle nach Protesten für die vom Amt suspendierte Park Geun Hye

SEOUL - Bei Demonstrationen von Anhängern der entmachteten südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye sind nach Medienberichten zwei Menschen gestorben.

Ein 72-jähriger Mann sei in der Nähe des Verfassungsgerichts in Seoul am Kopf blutend gefunden worden, bevor er auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Er sei offensichtlich aus einem Polizeibus gefallen, hieß es. Außerdem sei ein 60 Jahre alter Mann in der Nähe des Gerichts gestorben. Details gab es zunächst nicht.

Zusammenstöße mit Polizei

Zwischen Demonstranten und Polizisten, die das Gerichtsgebäude abriegelten, kam es den Berichten zufolge zu Zusammenstößen. Das Gericht hatte am Freitag die bisher suspendierte Präsidentin Park Geun Hye endgültig ihrer Amtspflichten enthoben. Hintergrund war ein Korruptionsskandal um eine langjährige Freundin der konservativen Staatschefin.

Hunderte von Anhängern – die meisten von ihnen ältere Menschen - hatten bereits am Donnerstag bei Kundgebungen vor dem Gericht gefordert, dass Park wieder ihre Amtsgeschäfte übernehmen solle. Der Skandal wühlte das Land schon seit Monaten auf. Im Dezember hatte das Parlament eine Amtsenthebung gegen Park eingeleitet. Ihre Befugnisse wurden dadurch zunächst ausgesetzt.

