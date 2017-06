Tricks mit der Statistik? So viele Arbeitslose gibt es wirklich

NÜRNBERG - Monat für Monat stellt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die neuesten Arbeitsmarktzahlen vor. Doch wer wirklich wissen will, wie viele Menschen in Deutschland ohne Job sind, muss sich die Statistik genauer ansehen.

In der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit werden jeden Monat die Arbeitslosenzahlen verkündet. Die wahre Arbeitslosigkeit wird aber erst auf den zweiten Blick offenbar. © dpa



Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit denn wirklich?

Offiziell gelten in Deutschland im Mai 2017 knapp zweieinhalb Millionen Menschen als arbeitslos. Nicht mitgezählt werden allerdings diejenigen Erwerbslosen, die Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter absolvieren - das sind gut eine Million Menschen, die man zu den offiziellen Arbeitslosenzahlen hinzurechnen muss.

Verschweigt die Bundesagentur diese Zahlen?

Nein. Sie führt sie unter dem Begriff "Unterbeschäftigung". Allerdings erhält dieser nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie die offizielle Zahl der Arbeitslosen.

Wie viele Hartz-IV-Bezieher gibt es?

Sechs Millionen Menschen in Deutschland, Kinder eingerechnet, sind auf die Grundsicherung angewiesen. Von diesen sechs Millionen sind vier Millionen erwerbsfähig. In der Arbeitslosenstatistik tauchen aber nur zwei Millionen auf, weil die anderen beispielsweise Kleinkinder betreuen oder Angehörige pflegen. Der Grundsatz ist: Nur wer theoretisch arbeiten kann (und sich nicht in einer Maßnahme befindet), gilt auch als arbeitslos.

Und was ist mit den Älteren?

Sie werden zum Teil tatsächlich aus der Statistik herausgerechnet. Grundlage sind die so genannten "Sonderregelungen für Ältere" nach dem Sozialgesetzbuch II. Wer über 58 ist, gilt nicht mehr als arbeitslos, wenn ihm "mindestens für die Dauer von zwölf Monaten keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist". Das sind gut 160.000 Menschen.

Wie ehrlich ist die deutsche Statistik im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?

Hier wirkt Deutschland vergleichsweise transparent. Das zeigt sich, wenn man die Arbeitslosigkeit nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation ILO berechnet. Demnach ergibt sich für die Bundesrepublik nur eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent. Die offizielle Arbeitslosigkeit - nach deutschen Berechnungsmethoden - lag hingegen bei 5,6 Prozent. Das heißt: Die deutsche Statistik ist ehrlicher als die internationale.

Wie kommt der Unterschied zustande?

Ein Grund ist, dass Bundesagentur und ILO ihren Daten unterschiedliche Definitionen zugrunde legen in der Frage, wer als erwerbsfähig gilt. Nach dem deutschen Sozialgesetzbuch ist jemand sogar dann arbeitslos, wenn er bis zu 15 Stunden in der Woche arbeitet. Dagegen ist nach dem ILO-Konzept jemand, der nur eine einzige Stunde in der Woche tätig ist, nicht arbeitslos. Die Unterschiede zwischen beiden Berechnungsmethoden lassen sich hier nachlesen.

Unterm Strich: Trickst die Bundesagentur für Arbeit?

Die Bundesagentur setzt um, was in den Gesetzen steht - und diese Regelungen verschleiern in der Tat das Ausmaß der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Trotzdem sind die Zahlen verfügbar, anhand derer sich die echte Erwerbslosigkeit ermitteln lässt. Die Autoren Gerd Bosbach und Jens Jürgen Korff, die sich mit Statistiktricks befassen, sprechen deswegen treffend von einem "Fakten-Versteckspiel".

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

