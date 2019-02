Trotz SPD-Kurswechsel: Warum Hartz IV bleiben wird

Die Sozialdemokraten machen Wählern und Betroffenen falsche Hoffnungen - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - „Wir können mit Fug und Recht sagen: Wir lassen Hartz IV hinter uns und ersetzen es nicht nur dem Namen nach“: Mit Sätzen wie diesen, formuliert von Parteichefin Andrea Nahles, streut die SPD ihren Wählern Sand in die Augen. Denn Hartz IV wird bleiben. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

SPD-Chefin Andrea Nahles: Entgegen ihrer Beteuerungen haben auch die Sozialdemokraten eigentlich keine Idee, wie ein System nach Hartz IV aussehen könnte. © Gregor Fischer/dpa



SPD-Chefin Andrea Nahles: Entgegen ihrer Beteuerungen haben auch die Sozialdemokraten eigentlich keine Idee, wie ein System nach Hartz IV aussehen könnte. Foto: Gregor Fischer/dpa



Es ist beinahe schon eine Plattitüde: Wenn etwas für Politikverdrossenheit sorgt, dann ist es das Schüren falscher Hoffnungen. Genau solche falschen Hoffnungen weckt derzeit die SPD, indem sie vorgibt, Hartz IV - in den Worten der Parteichefin - "nicht nur dem Namen nach zu ersetzen".

Hartz IV aber wird ganz sicher bleiben - und dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist ziemlich offensichtlich, der andere weniger.

Die offensichtliche Erklärung: Der Koalitionspartner spielt bei einer Abschaffung des Systems nicht mit. Ja, CDU/CSU werden um des Koalitionsfriedens willen womöglich ein paar Änderungen mittragen, das haben sie ja bereits vergangenes Jahr im Zuge der Verlängerung der Rahmenfrist des Arbeitslosengeldes I getan (was dazu führte, dass weniger mehr Menschen bei einem Jobverlust direkt in Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, fallen).

Ein Systemwechsel ist mit der Union aber nicht zu machen, zu groß sind die Befürchtungen, ein "Fördern" ohne "Fordern", in Form von mehr Geld und weniger Sanktionen, könnte den Druck auf Erwerbslose zur Arbeitsaufnahme verringern - und diejenigen verprellen, die die Sozialleistungen bezahlen, nämlich die Steuerzahler.

Bloßer Populismus

Der weniger offensichtliche Grund: Wer sich das neue Sozialstaats-Konzept der SPD im Detail ansieht, der kommt zu dem Schluss, dass auch die Sozialdemokraten selbst Hartz IV eigentlich gar nicht abschaffen wollen. Dass Hartz IV künftig "Bürgergeld" heißen, der Höhe nach aber gleich bleiben soll, hilft Betroffenen überhaupt nicht. Und die Forderung nach weniger Sanktionen und einer längeren Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I klingt, mit Verlaub, ziemlich konservativ. Beides wäre lediglich das Drehen an Stellschrauben, aber sicher nicht die versprochene "Abkehr von Hartz IV".

Einmal mehr zeigt sich also: Auf die Frage, wie ein System nach Hartz IV aussieht, das den Interessen der Betroffenen und der Steuerzahler gleichermaßen gerecht wird, hat keiner eine Antwort. Solange das aber der Fall ist, sind Forderungen nach einer Abschaffung von Hartz IV bloßer Populismus. Denn Hartz IV wird bleiben.

Manuel Kugler Politikredakteur E-Mail