Trump macht Russland für Hackerangriff verantwortlich

Neuer US-Präsident greift erneut Medien an - und will Steuer nicht veröffentlichen - vor 16 Minuten

NEW YORK - Donald Trump hat Russland die Verantwortung für die Hacker-Angriffe im US-Wahlkampf zugewiesen. Auch sonst gab sich der künftige US-Präsident bei seiner Antritts-Pressekonferenz angriffslustig - besonders gegen die Medien.

Für seine erste Pressekonferenz lud Trump in seinen eigenen Tower nach New York City - hier staatstragend vor der US-Flagge. © AFP/Timothy A. Clary



"Ich denke, es war Russland“, sagte Trump am Mittwoch in seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg. In den vergangenen Wochen hatte Trump entsprechende Erkenntnisse der US-Geheimdienste noch in Frage gestellt.

Trump wies vor den Medienvertretern die Berichte über angeblich belastendes Material in den Händen Russlands kategorisch zurück. Die Vorwürfe in einem Dossier, das von US-Medien veröffentlicht wurde, seien "erfunden", sagte Trump.

Verhältnis zu Putin sei "Vorteil, keine Belastung"

Die in dem Dossier geschilderten Vorgänge hätten nie stattgefunden: "Es ist nicht passiert." An seinem Vorhaben, die Beziehungen zu Russland zu verbessern, wolle er festhalten, sagte Trump. Es wäre "ein Vorteil, keine Belastung", ein gutes Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin zu haben. Ob er mit Putin gut zusammenarbeiten könne, wisse er nicht. "Ich hoffe es", sagte Trump. Es sei aber gut möglich, dass es nicht so komme.

Seine Steuererklärung will Trump auch als US-Präsident nicht öffentlich machen. Außer Reportern interessiere sich niemand dafür, sagte Trump am Mittwoch vor Medien in New York. Er werde seine beiden Söhne Eric und Donald Jr. seine Firmen führen lassen, sagte Trump.

"Ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht müsste." Sein Firmenimperium werde eine Struktur haben, die ihn komplett vom Management enthebe. Seine Anwältin sagte in der Pressekonferenz, die Amerikaner könnten sicher sein, dassTrump als Präsident eine Kollision mit seinen Interessen als Immobilienunternehmer vermeiden werde.

afp/dpa/tl