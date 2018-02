Trump will zweite Amtszeit: Wer soll ihn herausfordern?

Das Vorhaben des Republikaners muss die Demokraten aufschrecken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Donald Trump ist noch nicht einmal zwei Jahre im Amt und gibt jetzt schon zu verstehen, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. So schockierend das sein mag - wenn jetzt die US-Demokraten nicht endlich einen Gegenkandidaten aufbauen, könnte ihm das sogar gelingen, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

US-Präsident Donald Trump will bis 2024 Chef im Weißen Haus bleiben. © Jim Watson/AFP



Donald Trump will 2020 noch einmal antreten und vier weitere Jahre ins Weiße Haus? Das ist eine verstörende Vorstellung, sofern man nicht Late-Night-Talkmaster oder Comedian im US-Fernsehen ist. Die könnten sich kein dankbareren Stichwortgeber vorstellen. Der 71-Jährige ist in den Augen vieler Real-Satire. Doch so sehr man über die Eskapaden und Ausfälligkeiten des US-Präsidenten manchmal schmunzeln mag - dieser Mann darf nicht vier weitere Jahre der Anführer der "Freien Welt" sein.

Seine Launigkeit und Unberechenbarkeit machen ihn brandgefährlich - Trump kann beim Versuch, ein politisches Feuer auszutreten, mit einer unbedarften Äußerung leicht drei weitere anzünden. Das müssten eigentlich auch die US-Demokraten inzwischen festgestellt haben. Wann wenn nicht jetzt müssen sie sich ernsthaft Gedanken machen, wer all jene politischen Steilvorlagen aus Washington in Wählerstimmen für die Obama-Partei ummünzen soll?

Zum Schrecken vieler Beobachter taucht da zuallererst das politische Steh-auf-Frauchen Hillary Clinton auf. Sie bietet jedoch viel zu viel Angriffsfläche für die Trump-Wahlkampfmaschine und könnte erneut mit Sang und Klang gegen ihn verlieren. Sie agierte glücklos als Außenministerin, zeigte Führungsschwäche und mangelhaftes Krisenmanagement beim Terror-Überfall auf die US-Botschaft in Libyen, ließ hochsensible Mails über einen unsicheren Server laufen... und gehört über dies noch jenem elitären Polit-Zirkel an, der sich stets nur um sich selbst zu drehen scheint und sich nicht um die Alltagsprobleme des Normal-Amerikaners schert. All das lässt sich nicht weglächeln.

Hoffentlich ein Weckruf

Kann der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden es richten? Kaum besser, ihm haftet der Nimbus des ewig Unentschlossenen an. Zudem wäre er bei Amtsantritt 78 Jahre alt. Aufbruch sieht anders aus. Für einen solchen stünde sicherlich der ebensoalte Bernie Sanders, der sich großer Beliebtheitswerte erfreut. Beobachter trauen ihm zu, die Arbeiter und Arbeitslosen, die einst für Trump gestimmt haben, zurückzugewinnen und gleichzeitig bei einer immer wichtigeren Klientel zu punkten: bei den gut ausgebildeten jungen Wählern, die das Establishment satt haben und sich ein neues, ein sozialeres Amerika wünschen. Doch Sanders hat noch nicht eindeutig die Hand gehoben.

Chancen hätte wohl auch Elizabeth Warren, die resolute Senatorin von Massachussetts. Doch für die profilierte Wirtschaftspolitikerin gilt das gleich wie für Cory Booker, Kirsten Gillibrand oder Kamala Harris, allesamt jüngere Hoffnungsträger der US-Demokraten: Die Partei muss sich geschlossen hinter einen der Genannten scharen, wenn er/sie eine Chance gegen Trump haben will. Und es muss jetzt passieren, nicht erst dann, wenn der Amtsinhaber sich bereits in Stellung gebracht hat. Hoffentlich ist seine Ankündigung ein Weckruf.

