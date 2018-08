Trumps Angriff auf Google & Co. findet Gleichgesinnte

NÜRNBERG - Ah, Donald Trumps Welt der "Fake News" hat Zuwachs bekommen. Nicht nur die "New York Times", der Nachrichtensender "CNN" und all die anderen Medien verbreiten ständig Lügen über den US-Präsidenten. Auch Google, Facebook und Twitter manipulieren offenbar Inhalte zu seinen Ungunsten. Doch Trump ist nicht allein in dem Versuch, die Informationswelt politisch zurechtzubiegen, warnt NN-Politikredakteur Georg Escher.

Am Rande eines Treffens mit Fifa-Chef Gianni Infantino drohte Donald Trump Facebook und Twitter. © MANDEL NGAN, afp



Wie so oft, wenn Donald Trump neue Einsichten hat, hat er zuvor etwas auf seinem Lieblingssender Fox News gesehen. Diesmal hatte der Sender aus dem Reich von Medienmogul Rupert Murdoch über angebliche "Google-Zensur" berichtet. Unter Berufung auf die konservative Internetseite PJ Media wurde dort behauptet, dass 96 Prozent der Suchergebnisse zu Trump eher negativ seien. "Fox News"-Moderator Lou Dobbs warf Google deswegen vor, dort würden "sozusagen Konservative von ihren Suchergebnissen verbannt".

Es dauerte nicht lange, bis Trump auf seinem Lieblingskanal Twitter seine Empörung öffentlich machte. Am Rande eines Treffens mit Fifa-Chef Gianni Infantino drohte er gleichzeitig auch Facebook und Twitter. Die Internetgiganten bewegten sich auf "sehr sehr schwierigem Terrain, und sie müssen vorsichtig sein".

Ob Trump tatsächlich etwas unternehmen wird, wie er ankündigte, ist derzeit unklar. Im US-Kongress würde so ein Vorstoß vermutlich schnell in der Versenkung verschwinden. Und für ein Dekret wäre die Regulierung der Internetplattformen wohl etwas zu komplex. Doch auch wenn man Trumps neuesten Wutausbruch als nicht so wichtig abtut, das Thema an sich ist hochbrisant. Denn auch andernorts wird mit großer Macht versucht, die sozialen Netzwerke und Suchmaschinen auf Linie zu bringen.

Googles Tabubruch

Google hat jüngst seine Rückkehr auf den chinesischen Markt angekündigt, auf dem es lange gesperrt war. Nun soll eine zensierte Version von Google unter dem dem Projektnamen "Dragonfly" (Libelle) an den Start gehen. Dort sollen in China gesperrte Webseiten und Suchanfragen etwa nach Menschenrechten, Demokratie, Religion oder friedlichen Protesten aussortiert werden. Im Konflikt zwischen dem messianischen Weltverbesserungs-Ethos, das die Google-Chefs vor sich hertragen, und den enormen Profiterwartungen scheint doch der Mammon die Oberhand zu behalten. Das hat selbst viele der Google-Manager und Entwickler auf die Barrikaden getrieben. 1000 von ihnen protestierten in einem Schreiben gegen diesen Tabubruch.

Trump und die chinesische Führung haben hier ganz ähnliche Vorstellungen. Sie versuchen, die öffentliche Debatte unverhohlen in ihrem Sinn zu manipulieren. Sie finden dabei Gleichgesinnte in vielen autoritär regierten Staaten, in der Türkei Erdogans, in Saudi-Arabien, aber selbst in EU-Staaten wie Ungarn und Polen versuchen die Regierungen, die Medien zunehmend an die Kandarre zu nehmen.

Harmlose Konten gesperrt?

In diesem Lichte lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf die jüngste Löschung von angeblichen russischen und iranischen Fake-Accounts durch Facebook und Twitter. Vor allem im Fall Iran wurden hier offenbar auch harmlose Konten gesperrt, auf denen der Atomvertrag mit dem Iran verteidigt, Trump dagegen kritisiert und teilweise durch böse Karikaturen lächerlich gemacht wurde. Noch ist nicht klar, warum welche Kanäle geschlossen wurden und ob es hier auch politische Einflussnahme gab. Die Nutzer weltweit sollten jedoch sehr wachsam bleiben, dass hier nicht klammheimlich ein weiterer, gefährlicher Schritt in Richtung von George Orwells Überwachungsstaatvision "1984" gegangen wird.

