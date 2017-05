Trumps Deutschland-Bashing zeigt seine Ignoranz

NÜRNBERG - "Sehr, sehr böse" seien die Deutschen, soll Donald Trump beim G-7-Gipfel gesagt haben. Der US-Präsident prangerte erneut die deutschen Exporterfolge an. Seine Äußerungen offenbaren ein weiteres Mal drastisch sein Unwissen, kommentiert NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

"Sehr, sehr böse" seien die Deutschen, soll Donald Trump beim G-7-Gipfel gesagt haben. (Archivbild) © dpa



Fassungslos, fassungsloser, am fassungslosesten - irgendwann wird es sich nicht mehr steigern lassen, wie man auf diverse Äußerungen des US-Präsidenten reagieren soll. Der Mann, der mit den Saudis milliardenschwere Waffengeschäfte auf den Weg gebracht hat, obwohl er doch angeblich jenen Terror bekämpfen will, der eine Heimstatt auch am Golf hat.

Der Mann, dem in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nichts anderes einfällt als "amazing" (faszinierend) ins Gästebuch zu schreiben, als sei es ein Poesiealbum für seine Freunde. Der Mann, der sich mit energischen Handbewegungen aufs Bild drängt beim Gipfeltreffen in jener "schönen Stadt Belgien" (O-Ton Trump im Wahlkampf), genauer also: in Brüssel.

Und der Mann, der doch angeblich so viel von "deals" versteht, der aber nun erneut die "deals" der Deutschen attackiert, wieder mal in der Tonlage eines beleidigten Kindes. "Böse, sehr böse" seien wir Deutschen bzw. unsere Automobilhersteller, weil die so viele ihrer Autos in den USA verkaufen, jammerte Trump angeblich in Brüssel. Vielleicht wäre es gut, wenn ihm seine Berater - sofern vorhanden und kompetent - mal ein paar Dinge erklären würden.

Dass viele Amerikaner zum Beispiel deshalb deutsche Autos kaufen, weil die viel besser sind als die Produkte der oft heruntergewirtschafteten US-Hersteller. Dass die deutschen Limousinen, die in Amerika verkauft werden, meistens auch dort gebaut werden: BMW und Mercedes-Benz sind dort auch sehr große Arbeitgeber. Die bayerische Marke fertigt in den Vereinigten Staaten mehr Autos als sie dort verkauft, ist also auch ein Exporteur von Autos "made in USA".

Trumps Ausfälle entlarven sich selbst. Würde er die in der Tat bedenkliche Schieflage bei den deutschen Exporten ansprechen und ihre Auswirkungen vor allem auf die EU-Partner - er könnte damit punkten. Doch das tut er nicht. Seine Jammer-Arie ohne irgendwelchen Argumente lässt sich nur so einordnen: als dumm, sehr dumm.

Alexander Jungkunz