Türkei: Außenminister Maas trifft auch Staatspräsident Erdogan

Auf der Agenda stehen unter anderem die bilateralen Beziehungen - vor 44 Minuten

ISTANBUL - Außenminister Heiko Maas wird bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei am Mittwoch und Donnerstag auch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan empfangen. Das gab das türkische Außenministerium am Dienstagmorgen bekannt.

Der Besuch von Außenminister Heiko Maas in Ankara beginnt nach offiziellen Angaben am Mittwochnachmittag mit politischen Gesprächen. © Michael Kappeler (dpa)



Der Besuch von Außenminister Heiko Maas in Ankara beginnt nach offiziellen Angaben am Mittwochnachmittag mit politischen Gesprächen. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Außerdem soll Maas seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu sowie den Parlamentspräsidenten Binali Yildirim treffen. Der Besuch fällt in eine Phase der Wiederannäherung der Türkei an Europa und vor allem Deutschland. Die ist teilweise zurückzuführen auf ein schweres Zerwürfnis mit den USA über einen in der Türkei festgehaltenen US-amerikanischen Pastor. Die USA nutzen Sanktionen und Strafzölle, um den Pastor freizubekommen. Das hat Märkte und Investoren schwer verunsichert und die Türkei in eine massive Währungskrise gestürzt. Die Türkei erhofft sich von Deutschland politische und möglicherweise auch finanzielle Rückendeckung.

Bilderstrecke zum Thema Politikverbot, Wahlsiege, Putschversuch: Erdogans Meilensteine Recep Tayyip Erdogan ist einer der meisten polarisierenden Staatschefs der Gegenwart. Der charismatische Politiker - Jahrgang 1954 - ist seit dem 28. August 2014 als zwölfter Präsident der Türkei vereidigt. Sein Leben in Bildern.



"Regionale und internationale Themen"

Der Besuch beginnt nach offiziellen Angaben am Mittwochnachmittag mit politischen Gesprächen in Ankara. In der Stellungnahme hieß es, auf der Agenda stünden die bilateralen Beziehungen, die Aufnahme der Türkei in die EU – die Mitgliedstaaten hatten den Prozess 2016 auf Eis gelegt – sowie akute "regionale und internationale Themen".

Am Donnerstag werden SPD-Politiker Maas und Cavusoglu in Istanbul an der Eröffnung des neuen Schuljahres der deutschen Schule teilnehmen. Diese feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.

dpa