Türkei in Syrien: Frankreich fordert Sitzung der UN

Rauchwolken sind am Samstag in der Nähe der Grenzstadt Kilis (Türkei) auf der syrischen Seite der Grenze zu sehen, nachdem die Militäroffensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien begonnen hat. Die Offensive zielt auf die von den USA unterstützten kurdischen Volksschutzeinheiten YPG, der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei. © Lefteris Pitarakis/AP/dpa