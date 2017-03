Türkisch-niederländischer Konflikte: Zwei Endspiele

NÜRNBERG - Wenn Innenpolitik die Außenpolitik bestimmt, dann bleibt die Vernunft auf der Strecke. Stattdessen fliegen, wie im Falle des Konflikts zwischen der Türkei und den Niederlanden, die Fetzen. NN-Politikredakteur Dieter Schwab erklärt, warum die Lage eskaliert.

Recep Tayyip Erdogan und seine AKP wollen die ganze Macht im Lande; der Präsident auch aus ganz eigennützigen Motiven: Damit ihn und auch seine Familie die Immunität vor Korruptionsermittlungen schützt. © dpa



Mark Rutte hat am kommenden Mittwoch ein Endspiel. Die Niederländer wählen ihr Parlament, und es geht um vor allem um eines: Seine Partei für Freiheit und Demokratie (VVD) muss die stärkste Kraft werden, damit er als Premier weiterregieren kann. Und damit der Rechtspopulist Geert Wilders, derzeit in den Umfragen im Sinkflug, auf die Plätze verwiesen wird.

Das nächste Endspiel ist in der Türkei, angesetzt für den 16. April. Recep Tayyip Erdogan und seine AKP wollen die ganze Macht im Lande; der Präsident auch aus ganz eigennützigen Motiven: Damit ihn und auch seine Familie die Immunität vor Korruptionsermittlungen schützt. Der Ausgang des Referendums könnte knapp werden; bei einer Niederlage droht die AKP im innerparteilichen Streit zu versinken.

Rutte und Erdogan sind hochnervös

Das heißt: Mark Rutte und Recep Tayyip Erdogan sind hochnervös. Beide betreiben Außenpolitik so, dass es ihnen beim Wähler maximal nutzt. Das kann nicht gut gehen.

Mit den Faschismus-Vorwürfen Erdogans braucht man sich inhaltlich nicht auseinanderzusetzen, so lächerlich sind sie. Sie sind ja auch nur ein Mittel zum Zweck: Sie untermalen die Erzählung von einer aufstrebenden Türkei, die angeblich vom Westen klein gehalten wird. Sagen will der Präsident damit: Versammelt euch hinter mir, dann wird alles gut. Er schürt Emotionen, weil ihm die Argumente ausgegangen sind.

Mark Rutte muss kurz vor dem Wahltag vor allem eines: Stärke zeigen gegen die massiven, auf internationaler Ebene bisher nicht bekannten Provokationen. Oder wie soll man es sonst bezeichnen, wenn die türkische Famlienministerin Fatma Betül Sayan Kaya eingeschmuggelt werden soll? Also lässt Rutte die Polizei aufmarschieren, verhindert - durchaus rechtlich fragwürdig - ihren Besucht im Konsulat in Rotterdam und lässt sie wieder außer Landes eskortieren.

Nichtbeachtung als Strategie

Und nun? Die schweren Konsequenzen, die Erdogan den Niederlanden androht, kann man gelassen unter der Rubrik politisches Machogehabe abbuchen. Er ist bei weitem nicht so stark, wie er tut: Sein Land braucht dringend mehr Touristen, auch aus Holland.

Nur zum Beispiel. Aber Ruhe geben wird der Präsident trotzdem vor dem Abstimmungstag nicht. Mark Rutte dagegen befindet sich spätestens am Donnerstagmorgen in einer anderen Situation. Denn dann sind die Wahlergebnisse bekannt, und Geert Wilders hat hoffentlich verloren.

Wer wissen will, wie sich das besser machen lässt, braucht nur nach Deutschland oder Frankreich zu schauen. In Köln ist am Freitag der türkische Sportminister aufgetreten, im Nachbarland am Sonntag der Außenminister. Kaum einer hat von ihnen Notiz genommen. Man hat sie einfach nicht beachtet.

Dieter Schwab