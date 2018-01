Türkische Armee marschiert in Syrien ein

Region Afrin wird von kurdischen Milizen kontrolliert - vor 36 Minuten

ISTANBUL - Die Türkei will die starke kurdische Präsenz in Nordsyrien brechen. Nun sind türkische Bodentruppen in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert.

Türkische Bodentruppen sind in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntag, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete.

Weitere Informationen folgen.

dpa