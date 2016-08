Umfrage: AfD zieht in Mecklenburg-Vorpommern an CDU vorbei

SPD kommt auf 28 Prozent und bleibt damit stärkste Kraft - vor 17 Minuten

SCHWERIN - Am Wochenende wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Jetzt prognostiziert eine neue Umfrage der AfD 23 Prozent - und damit mehr als der CDU.

Wird der Sonntag für Frauke Petry (rechts) und den AfD-Spitzenkandidaten Leif-Erik Holm (mitte) ein Jubeltag? © afp



Wird der Sonntag für Frauke Petry (rechts) und den AfD-Spitzenkandidaten Leif-Erik Holm (mitte) ein Jubeltag? Foto: afp



Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag liegt die AfD einer neuen Umfrage zufolge vor der CDU. Die Rechtspopulisten kämen nach der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa im Auftrag der Zeitschrift Cicero auf 23 Prozent und wären zweitstärkste Partei hinter der SPD.

Die Sozialdemokraten schaffen es darin auf 28 Prozent, die CDU erreicht nur 20 Prozent. In anderen bislang veröffentlichten Umfrage lag die AfD - wenn auch teilweise nur knapp - hinter den Christdemokraten auf dem dritten Rang der Parteienkonkurrenz. Für die repräsentative Erhebung wurden am Montag 1031 Menschen telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei drei Prozentpunkten.

Derweil lässt der AfD-Bundeschef Jörg Meuthen aufhorchen. Er hält eine strikte Abgrenzung seiner Partei von der rechtsextremen NPD in Mecklenburg-Vorpommerns Landtag nicht für erforderlich. Sollte die AfD bei der Wahl am Sonntag in den Landtag kommen, würde sie dort "in der Sache abstimmen", sagte Meuthen dem Mannheimer Morgen (Mittwochsausgabe). "Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre."

afp/tl