Umfrage nach Landtagswahl: CSU verliert, Grüne legen zu

SPD und AfD müssen ebenfalls Minus verzeichnen - vor 44 Minuten

MÜNCHEN - Seit über zwei Monaten regiert die CSU zusammen mit den Freien Wählern in einer Koalition in Bayern: Nun gibt es einen ersten Stimmungstest und der dürfte Ministerpräsident Söder weniger gefallen.

Für Ministerpräsident Markus Söder ist die Umfrage des Bayerischen Rundfunks ein erstes Stimmungstest zur neuen schwarz-orangen Koalition.



Drei Monate nach der Bayern-Wahl und inmitten des Wechsels an der Parteispitze ist die CSU in der Wählergunst wieder leicht abgesackt. Im neuen BR-"BayernTrend", der am Mittwoch veröffentlicht wurde, kommt die CSU auf 35 Prozent und liegt damit gut zwei Punkte unter ihrem Landtagswahlergebnis (37,2 Prozent).

Ebenfalls ein spürbares Minus verzeichnen die AfD mit 8 Prozent (10,2 Prozent bei der Landtagswahl) und die SPD mit 9 Prozent (9,7 Prozent). Über einen neuen Höchstwert von 21 Prozent können sich die Grünen freuen - diese waren mit 17,6 Prozent zweitstärkste Kraft bei der Landtagswahl am 14. Oktober geworden. Die Freien Wähler können im Vergleich zum Wahlergebnis ebenfalls zulegen, von 11,6 auf 13 Prozent, die FDP kann sich von 5,1 Prozent auf 6 Prozent steigern.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatte vom 3. bis 7. Januar insgesamt 1003 Wahlberechtigte in Bayern telefonisch befragt.

dpa