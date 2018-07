Unrechtmäßig abgeschoben: Asylbewerber wird zurückgeholt

Bundesinnenministerium: "Wir wollen die nötigen Schritte einleiten" - vor 55 Minuten

BERLIN - Ein rechtswidrig abgeschobene Asylbewerber soll aus Afghanistan wieder zurück nach Deutschland geflogen werden. Das gab das Bundesinnenministerium am Mittwoch bekannt.

Ein bereits abgeschobener Asylbewerber wird wohl bald den Rückflug in die Bundesrepublik antreten. © Julian Stratenschulte/dpa



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will einen wohl unrechtmäßig abgeschobenen Asylbewerber aus Afghanistan zurückholen. "Das Bamf will die für die Rückholung nötigen Schritte einleiten", sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur zum Fall des Asylbewerbers, der aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern abgeschoben worden war. Er hatte sich nach Recherchen des NDR am Tag der Abschiebung noch im Asylverfahren befunden.

dpa