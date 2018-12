Unterhändler sind sich einig: Entwurf für G20-Erklärung steht fest

Kurzbeschreibung: Beim G20-Gipfel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Dort werden Grundsteine für die internationale Zusammenarbeit in Finanz- und Wirtschaftsfragen gelegt. 2017 fand das Treffen in Hamburg statt - damit ist die Hafenmetropole bislang die erste deutsche Stadt, in der ein G20-Gipfel stattfand.

Themenarchiv G20-Gipfeltreffen 2017 in Hamburg