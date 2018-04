Verfassungsschutzbericht: Große Gefahr durch Terroristen

MÜNCHEN - Die Sicherheitsbehörden in Bayern sehen die Bedrohung durch islamistische Terroristen als größte Gefahr. Aber auch eine ganze Palette anderer Gruppierungen beschäftigen die Verfassungsschützer.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Donnerstag in München den Verfassungsschutzbericht vor. Foto: Peter Kneffel/dpa



Islamistischer Terror ist nach wie vor die größte Bedrohung der Demokratie in Deutschland - das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor, den Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München vorstellt. Obwohl es im Freistaat zuletzt keine Anschläge gab, gebe es weiterhin eine anhaltende Bedrohungslage durch extremistische Aktivitäten und Gewalttaten.

Darüber hinaus sei die freiheitliche Demokratie in Bayern auch durch andere Extremisten bedroht. In allen Bereichen seien "besorgniserregende Entwicklungen zu beobachten", etwa in der linksextremistischen Szene und unter den Rechtsextremisten, deren Spektrum wesentlich heterogener geworden sei.

