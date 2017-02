Viele Menschen fürchten sich vor der politischen Lage

Viele äußern ihre Sorgen - Bedürfnis nach Reduktion von der Komplexität - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Ton in der Politik wird rauer, die Welt scheint in Aufruhr. Vielen Menschen macht das Angst, wie Günter Niklewski als Chefarzt für Psychatrie und Psychotherapie am Nürnberger Nordklinikum erklärt.

Wer hat Angst vorm orangefarbenen Mann? Der neue US-Präsident Trump sorgt für Furcht bei vielen Menschen - nicht nur in Amerika. © dpa



Die internationale politische Großwetterlage schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Vier von fünf Patienten würden in dieser Hinsicht ihre Sorgen äußern, sagt Professor Günter Niklewski, Chefarzt der Klinik für Psychatrie und Psychotherapie am Nürnberger Nordklinikum. Er könne diese Beklommenheit auch selber sehr gut nachvollziehen.

"Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Amerikaner nicht mehr", sagt Niklewski. Dabei kennt er das Land, war oft zu Besuch und hat viele Staaten bereist. Und nicht nur die USA scheinen sich zu wandeln, die ganze Welt scheint im Aufruhr: Brexit, die Entwicklungen in der Türkei, der Dauerkrieg in Syrien, der nahende Brexit und der Vormarsch der Rechtspopulisten in ganz Europa, die Verbreitung rechtsextremer Positionen.

Dabei stellen Forscher Deutschland in dieser Hinsicht eigentlich noch ein gutes Zeugnis aus: "Es gibt keine Zunahme rechtsextremer Einstellungen in der Bevölkerung", sagt Elmar Brähler, emeritierter Professor für Medizinische Psychologie an der Universität Leipzig und Mitverfasser der Mitte-Studie, die seit Jahren diese Einstellungen in Deutschland misst. Was zugenommen habe, sei die Lautstärke, mit der Gesinnungen mit teils großem Selbstbewusstsein verbreitet werden. Und in einer Welt, die in der Wahrnehmung vieler immer komplizierter scheint, nimmt die Tendenz zur Schwarz-Weiß-Malerei zu.

"Menschen haben das Bedürfnis nach Reduktion von Komplexität", sagt Niklewski. Dann wird verstärkt in Gut und Böse eingeteilt, verbreitet sich ein Gefühl der diffusen Unsicherheit oder die Sehnsucht zum Rückzug ins Private. Diese Irritation, aber auch die Angst, will Niklewski niemandem absprechen. "Angst ist eigentlich ein guter Ratgeber", sagt der Psychiater. Man darf sich nur nicht in ihr vergraben, sondern sollte darüber reden.

