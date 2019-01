Völlig wirkungslos? Gutachten zweifelt an Zahnspange und Co

Krankenkassen geben pro Jahr rund 1,1 Milliarden Euro für Kieferorthopädie aus - vor 1 Stunde

BERLIN - Es gab eine Zeit, da trug fast jedes Kind in der Schulklasse eine Zahnspange - alles nur, um irgendwann einmal perfekte Zähne zu haben. Doch bis heute lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Maßnahmen der Kieferorthopädie wirkungsvoll sind, das enthüllt nun ein Gutachten, das das Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben hatte.

Bereits im Frühjahr hatte der Bundesrechnungshof eine unzureichende Erforschung des medizinischen Nutzens kieferorthopädischer Behandlungen bemängelt. © dpa/ Patrick Pleul



Bereits im Frühjahr hatte der Bundesrechnungshof eine unzureichende Erforschung des medizinischen Nutzens kieferorthopädischer Behandlungen bemängelt. Foto: dpa/ Patrick Pleul



Ein vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten kritisiert einem Medienbericht zufolge eine unzureichende Erforschung des medizinischen Nutzens kieferorthopädischer Behandlungen. Bis heute könne keine einzige Studie beweisen, "ob und welche langfristigen Auswirkungen die kieferorthopädischen Therapien auf die Mundgesundheit" hätten, berichtete Bild (Donnerstag). Die Zeitung berief sich auf die Ergebnisse eines neuen Gutachtens, das demnach das Forschungsinstitut IGES für das Ministerium erstellte. Infrage gestellt wird darin dem Bericht zufolge auch, "ob die Ausgaben in der kieferorthopädischen Versorgung den Kriterien der Wirtschaftlichkeit genügen".

Im Frühjahr hatte bereits der Bundesrechnungshof eine unzureichende Erforschung des medizinischen Nutzens kieferorthopädischer Behandlungen wie etwa Zahnspangen bemängelt. Bild zufolge gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) anschließend das nun vorliegende Gutachten in Auftrag. Nach Angaben des Bundesrechnungshofes geben die Krankenkassen jährlich rund 1,1 Milliarden Euro für kieferorthopädische Behandlungen aus.

Bild berichtete weiter unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den Bundestag, dass das Ministerium nun den Spitzenverband GKV am Zug sehe. Dieser müsse den Nutzen der Behandlungen bewerten. So etwas sei "keine staatliche Aufgabe". In einigen Wochen aber wolle das Ministerium ein "Expertengespräch" zum dem Thema durchführen.

dpa