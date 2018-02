Von der Volksfest-Musi direkt zum Karpfen

NÜRNBERG - Mag der Fasching auch vorbei sein, die Kultur kennt keine Pause. Und so haben wir auch wieder drei regionale Tipps für die anstehende Woche parat. Ratgeber ist dieses Mal Jens Voskamp.

Pure, ehrliche Musik, von Hand gemacht und mit Herz dargeboten, das versprechen Holm & Franz Pink. Eindringlicher Gitarrensound, Mundharmonika, Fiddle, E-Gitarre und Mandoline und starke Stimmen zeichnen Holm & Co aus. Mit Franz Pink als kongenialer Partner wird sich ein ungewöhnlich großes Spektrum musikalischer Bandbreite präsentieren. Riesiges Einfühlungsvermögen und wundervolle Improvisationen bereichern Holms Programm. Zu erleben ist das am Donnerstag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr im Café Lebenskunst (Marktgasse 2) in Treuchtlingen. Der Eintritt beträgt 8,50 Euro.

Zwei Tage später sind die Jungs von "Gankoino Circus" mal wieder auf heimischen Boden unterwegs. In den Ansbacher Kammerspielen heißt es ab 20 Uhr "Die Letzten ihrer Art". Zeitgemäße Volksmusik, anarchische Spielfreude und raffinierter Wortwitz vermengen sich bei Gankino Circus zu einer kuriosen Melange, über die der Kabarettist Matthias Egersdörfer sagt: "Das ist die schönste Kirchweihmusik, die ich jemals gehört habe." Und auch gleich zugibt: "Als ich Gankino Circus zum ersten mal gehört habe, hatte ich Tränen in den Augen." Und wer‘s in Ansbach verpasst, muss sich eben am 11. März ins Kolpinghaus nach Forchheim aufmachen. Da geht die Chose allerdings schon um 19.30 Uhr los.

Nach altem Brauch soll ja in der Passions- und Fastenzeit möglichst auf Fleisch verzichtet werden. Fisch fiel nicht unter das Gebot, weil er ein frühes Symbol für das Christentum war. Das hängt mit griechischen Wort für Fisch, Ichthys, zusammen. Wie wär‘s da mit einem Ausflug in Aischgründer Karpfen-Museum im Alten Schloss von Neustadt/Aisch? Seit 1250 Jahren wird der Aischgründer Spiegelkarpfen bereits gezüchtet, und das außergewöhnliche Karpfenmuseum zeigt in zehn Räumen alles über die Zucht des beliebten Speisefisches, aber auch zum Karpfen weltweit in Kunst, Volksglauben oder als Kuriosität. Aber Vorsicht, die Öffnungszeiten sind speziell: Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.