Frankreichs Wahlkampf geht in seine entscheidende Phase – abgestimmt wird in zwei Durchgängen am 23. April und 7. Mai. Wofür die Kandidaten stehen und welche Chancen sie haben, analysiert unsere Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer. Für die Sozialisten geht der Parteilinke Benoît Hamon ins Rennen - seine Kandidatur bedeutet eine scharfe Abkehr von der Politik des umstrittenen Präsidenten François Hollande. Denn Hamon (49) gehörte zu den Wortführern der parteiinternen Opposition, die sich gegen Reformen zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes und einen wirtschaftsfreundlichen Kurs stellten - weshalb er auch das Kabinett verlassen musste. Hamons Chancen, die Stichwahl zu erreichen, gelten als gering: Aktuelle Umfragen sehen ihn mit rund 15 Prozent nur an vierter Stelle. © Reuters