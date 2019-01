Horst Seehofer dankt ab, Markus Söder übernimmt: Beim CSU-Sonderparteitag in München freut sich der Franke über 87 Prozent der Wählerstimmen. Bei den Reden dominiert allerdings eine Andere: CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer prügelte auf Veganer und die Umwelthilfe ein.

Eine Premiere für Markus Söder: Zum ersten Mal lud der Ministerpräsident zum Neujahrsempfang in die Residenz – mit prominentem Besuch, bester Laune und erstaunlich vielen Schornsteinfegern.

87 Prozent der Europäer sind besorgt, welchen Einfluss Plastik auf die Umwelt hat. Die Lösung? Weniger Plastikverpackungen, einfacheres Recycling, bessere Bildung in Sachen Müllverwertung. Doch damit nicht genug, die Europäische Union will zudem ganze Produkte verbieten. Hier sind die elf größten Umweltsünder an Europas Stränden - und wie die EU gegen sie vorgehen möchte.