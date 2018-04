Vor 50 Jahren: Drei Schüsse gegen die Studentenrevolte

NÜRNBERG - Der Mordanschlag auf Rudi Dutschke löste im Rebellionsjahr 1968 die schweren Osterkrawalle aus, die sich gegen den Springer-Verlag richteten. Und sie läuteten zugleich das Ende der Studentenbewegung ein.

Rudi Dutschke (Mitte) in Berlin an der Spitze eines Demonstrationszugs gegen den Vietnamkrieg. Foto: F.: Ch. Hoffmann, dpa



Im Gerichtsgebäude wurde gegen Studenten verhandelt, draußen tobte schon 1967 der Protest. Zwei berittene Polizisten gehen mit massiver Gewalt gegen die jungen Leute vor, stürmen in die ersten Reihen der Demonstranten und prügeln im Berliner Stadtteil Moabit mit langen Stöcken auf sie ein. Die meisten fliehen, einer nicht. Er geht den Reitern entgegen, weicht ihren Schlägen fast entspannt aus und krallt sich dann am Schweif eines der Tiere fest. Der Beamte gibt die Sporen, will den Mann abschütteln. Doch der hält sich so lange fest, bis das Pferd hochsteigt und den Beamten abwirft.

Der Demonstrant hat rabenschwarze Haare und einen stechenden Blick: Rudi Dutschke, nicht nur Studentenführer, sondern früher hochtalentierter Leichtathletik-Zehnkämpfer. Auch mit solchen Aktionen wird er für viele seiner Generation zum Helden. Und mit Sätzen wie: "Ich halte das derzeitige parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben niemanden, der die Interessen der Bevölkerung, die wirklichen Interessen der Bevölkerung, vertritt."

Wobei diese knappe Aussage eher untypisch ist. Normalerweise hangelt er sich durch hochkomplexe Grammatik-Konstruktionen und bringt sie selbst dann noch unfallfrei zu Ende, wenn viele Zuhörer nicht mehr wissen, wie der Satz eigentlich angefangen hat.

Und Rudi Dutschke ist Hassobjekt. Zehntausende gehen gegen die Studentenbewegung und ganz besonders gegen ihn auf die Straße. Sie schwenken Transparente mit Texten wie: "Bauarbeiter seid lieb und nett, jagt Dutschke und Konsorten weg!"

Zwei Waffen im Gepäck

Die Bild-Zeitung schreibt im Februar 1968: "Man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen." Kurz vor dem Anschlag im April 1968 ruft sie auch noch zum "Ergreifen der Rädelsführer" auf. Sehr viel klarer lässt sich ein Appell zur Lynchjustiz nicht formulieren.

Einer nimmt das offenbar ernst: Josef Bachmann, Hilfsarbeiter aus Peine in Niedersachsen, der sich aber jetzt in München mehr schlecht als recht durchschlägt. Er fuhr per Bahn, zwei Waffen und Artikel aus Bild und der rechtsradikalen Deutschen National-Zeitung im Gepäck, nach Westberlin.

Dabei: Mit Gewalt, jedenfalls gegen Menschen, hatte Dutschke nichts im Sinn - jedenfalls in der Bundesrepublik Ende der sechziger Jahre; er hielt auch nichts von den Mordplänen der späteren RAF. Er wollte ein Revolutionär werden, ähnlich wie Che Guevara in Südamerika - das schon, und dort hielt er Gewalt gegen Menschen für richtig.

Vor 50 Jahren: Schüsse auf Rudi Dutschke und Proteste in Nürnberg Drei von Josef Bachmann abgefeuerte Schüsse streckten am 11. April 1968 den Studentenführer Rudi Dutschke in Berlin nieder. Er überlebte schwer verletzt, litt aber Zeit seines Lebens unter den Folgen des Attentats. Heftige Proteste folgten. Auch in Nürnberg setzten sich beim Ostermarsch 1968 hunderte Menschen für den Studentenführer ein. Mit Sitzblockaden versuchten sie, die Innenstadt lahmzulegen.



Zugleich war er tief religiös; dieser Glaube umriss seinen Werterahmen. Sein erster Sohn hieß deshalb Hosea Che, zum einen nach dem biblischen Propheten und zum anderen nach dem Rebellen, der ihm Vorbild war. Mit Gewalt gegen Sachen war das anders. Dutschkes Weggefährte Peter Schneider überliefert eine Geschichte, die heute unvorstellbar wäre: Mit einer Bombe im Gepäck flog Dutschke im März 1968 mit einem chilenischen Gesinnungsgenossen von Berlin nach Frankfurt - Gepäckkontrollen gab es noch nicht. Von dort sollte es per Mietwagen nach Saarbrücken gehen, wo ein Sendemast des US-Soldatensenders AFN gesprengt werden sollte.

Die beiden wurden nach der Landung von der Polizei abgefangen; die Beamten ahnten nichts von dem Sprengsatz und ließen es zu, dass der verräterische Koffer in einem Schließfach deponiert wurde. Dann wurde das Duo auf das Polizeipräsidium gebracht und zum Zweck ihres Aufenthaltes befragt. Schnell versammelten sich Tausende von Studenten und verlangten die Freilassung. Das Duo durfte mangels justiziabler Vorwürfe gehen.

Dutschke und sein Freund fuhren weiter nach Saarbrücken. Doch beide, eher theorie- statt praxiserprobt, fanden in der Nacht den Sendemast nicht. Unverrichteter Dinge kehrten sie über Frankfurt per Flugzeug nach Berlin zurück - samt Bombe.

Von drei Kugeln getroffen

Die Gewalt trifft Rudi Dutschke dann am 11. April 1968, das war der Gründonnerstag. Josef Bachmann sucht das Objekt seines Hasses, erst in einer Kommune. Und später am Kurfürstendamm, wo der Berliner SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, sein Büro hat.

Der damals 28-jährige Dutschke ist dort mit dem Fahrrad unterwegs; erst will er für seinen erkälteten Sohn Hosea Che Nasentropfen kaufen, dann ins Büro und Material für einen Artikel holen.

"Sind Sie Rudi Dutschke?", fragt Bachmann. Der bejaht und wartet ab. Da zieht Bachmann die Pistole und schießt. Der sportliche Dutschke will sich auf ihn werfen, doch er ist bereits getroffen. Drei Schüsse sind es, zwei in den Kopf, einer in die linke Schulter.

Polizei und Rettungswagen kommen, Dutschke wird in eine Klinik gebracht. Josef Bachmann versteckt sich in der Nähe und wird schnell gefasst. Die Ärzte kämpfen um Dutschkes Leben, operieren die beiden Kugeln aus seinem Gehirn. Ein Telegramm des damaligen Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger erreicht Dutschkes Frau Gretchen Klotz. Er bedauert den Anschlag. Sie zerreißt das Papier.

Für die Studentenbewegung und ihre Anführer ist der Anschlag auf ihre Galionsfigur ein schwerer Schock. Er schlägt um in gewalttätige Proteste gegen den Springer-Verlag, der den jungen Leuten als eigentlich Verantwortlicher hinter dem Attentat gilt. Es sind die schlimmsten Unruhen in der Geschichte der Bundesrepublik: Barrikaden brennen, Molotowcocktails fliegen. Bis heute sagen führende Köpfe des SDS, dass sie von einem V-Mann des Verfassungsschutzes geliefert wurden.

Dutschkes Fahrrad und Tasche nach dem Attentat am Berliner Kurfürstendamm. Foto: Wilhelm Bertram/dpa



Noch am Abend ziehen mindestens 2000 Demonstranten vor das Springer-Hochhaus an der Berliner Mauer, skandieren "Springer, Mörder" und wollen die Auslieferung von Zeitungen verhindern. Ähnliche Szenen ereignen sich in München, Hamburg oder Frankfurt. Dabei wird ein Pressefotograf von einer Holzbohle, ein Student von einem Stein getroffen. Beide sterben, die Umstände ihres Todes werden nicht aufgeklärt.

Proteste ebbten ab

Es war so etwas wie ein letztes Aufbäumen: Nach Ostern 1968 ging den Studentenprotesten der Schwung aus. Sie ebbten ab, und in der Szene wurde etwas anderes diskutiert: der lange Weg durch die Institutionen. Die Institutionen, bedeutete das, sollten unterwandert und von innen verändert werden. Das betraf damals in der ersten Linie die Sozialdemokraten, denn die Grünen gab es ja noch nicht. Manch einer kam auch an: So Joschka Fischer, der es bis in das Amt des Außenministers schaffte. Andere SDS-Aktivisten gründeten kommunistische Parteien, die aber allesamt einen sektenartigen Charakter hatten und bei Wahlen extrem erfolglos blieben.

Ob es diesen Strategiewechsel auch mit einem gesunden Rudi Dutschke gegeben hätte, ist offen. Allerdings hatte sich in der Szene wohl die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich allein mit Demonstrationen das Land nicht nachhaltig verändern ließ. Dann schon eher mit einem SPD-Kanzler wie Willy Brandt, dessen Satz "wir wollen mehr Demokratie wagen" in seiner Regierungserklärung von 1969 eine direkte Reaktion auf die Studentenproteste war.

Ein Ehrengrab in Berlin

Rudi Dutschke lebte da schon lange nicht mehr in der Bundesrepublik. Er hatte schon kurz nach dem Attentat verstanden, dass ihm in Berlin niemand die Ruhe gönnen würde, die er jetzt so notwendig brauchte, schreibt der Journalist Ulrich Chaussy in seiner aktuellen Biografie Dutschkes - seine Feinde nicht, seine Genossen nicht und die Journalisten gleich gar nicht. Unter falschem Namen wurde er am 10. Juni 1968 aufs Rollfeld des Flughafens Tempelhof gebracht und flog dann über Stuttgart in die Schweiz, in ein Sanatorium.

Es gab aus dem Exil noch einen kurzen, etwas bizarren Briefwechsel zwischen Bachmann und Dutschke, in dem das Opfer dem Täter verzieh und der sich für seine Schüsse entschuldigte. Ob Bachmanns Reaktion allerdings ehrlich war, ist bis heute umstritten.

Dutschke erhielt nach seinem Tod in Berlin ein Ehrengrab; außerdem wurde 2008 eine Straße nach ihm benannt. Die stößt, Ironie der Geschichte, direkt auf die Axel-Springer-Straße. Frühere SDS-Genossen machen Springers Bild-Zeitung allerdings bis heute für das Attentat verantwortlich. Der Springer-Verlag wollte die Benennung der Straße nach Dutschke mit einer Klage verhindern, scheiterte aber vor Gericht.

Dutschkes Söhne Hosea und Marek sahen dagegen in dem Aufeinandertreffen der beiden Straßen eine "Ecke der Versöhnung" zwischen den verfeindeten politischen Lagern. Auf positive Resonanz des Springer-Verlages stießen sie damit allerdings nicht.

Ulrich Chaussy: Rudi Dutschke. Die Biographie, München 2018. 528 Seiten, 26,99 Euro.

